Tiro a segno, oro e pass olimpico per l’elvetica Chiara Leone nella carabina tre posizioni agli Europei. 27ma Barbara Gambaro

Oro e pass olimpico non nominale per l’elvetica Chiara Leone nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile agli Europei senior 2024 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: la seconda carta olimpica va all’atleta individuale neutrale Darya Chuprys. La migliore delle azzurre è Barbara Gambaro, 27ma, Italia 13ma nella graduatoria a squadre.

Colpo doppio per l’elvetica Chiara Leone, che vince la finale con 463.5 e conquista oro e pass olimpico per la Svizzera. Alla piazza d’onore la polacca Julia Ewa Piotrowska, che va all’argento a quota 460.8. Bronzo per l’altra elvetica Emely Jaeggi, che viene eliminata in terza posizione a quota 450.7. Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 440.1.

Quinta piazza per la ceca Veronika Blazickova, a quota 429.6, sesto posto per l’atleta individuale neutrale Darya Chuprys con 417.4, la quale si consola con la conquista dell’ultimo pass in palio per Parigi 2024. Vengono infatti eliminate immediatamente le altre due pretendenti alla carta olimpica: settima piazza per la serba Sanja Vukasinovic con 406.7, ottava posizione per l’altra atleta individuale neutrale Valentina Kovalenko con 404.9.

Escono nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: 27ma Barbara Gambaro, 58ma Sofia Ceccarello, 70ma Martina Ziviani. Nella classifica a squadre oro alla Svizzera con 1773, nuovo record europeo delle qualificazioni, mentre la Norvegia termina seconda con 1765, davanti alla Polonia, di bronzo a quota 1760. Italia 13ma e penultima con 1739.