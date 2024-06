Tiro a segno, Europei 2024: Mastrovalerio oro nella pistola rapida 25 m Junior, argento per Rocco

Arrivano splendide notizie da Osijek, città della Croazia che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a segno. In occasione delle terzultima giornata di competizioni, dedicata interamente alla pistola rapida 25 metri Junior, l’Italia si è distinta conquistando una medaglia d’oro e una d’argento, ottenute rispettivamente da Matteo Mastrovalerio e Alice Rocco.

Ma andiamo con ordine. Mastrovalerio si è reso artefice di una finale maiuscola (raggiunta dopo aver raccolto il quarto posto nelle qualificazioni con il punteggio totale di 575), dove si è imposto magistralmente sulla concorrenza guadagnando 27 punti e superando in volata l’agguerrita compagine francese composta da Herve-Louis Le Guellaf Dumas, secondo con 26 precedendo Yan Chesenl, terzo con 20, e Theo Moczko, quarto con 15. Quinta piazza poi per il polacco Tomasz Jedraszczyk, il quale con 10 punti si è posizionato davanti al connazionale Wiktor Lukasz Kopiwoda, sesto con 8. Bene poi Luca Arrighi, tredicesimo con 559, squalificato invece Martino Gentilini.

In campo femminile grande prestazione anche per Rocca che, dopo aver centrato la terza piazza in qualifica con il punteggio di 573, ha sfiorato l’oro nella finale a otto raccogliendo il totale di 22, una lunghezza in meno rispetto alla lettone Alise Dvarise, vincitrice con 23. Terzo posto poi per la svizzera Alice Marie Ambrosini con 19 davanti a Lana Spirelja (15), Paula Oudot (10), Ane Bjorkas Torrgensen (9), Marja Kriss (7) e Johanna Blenck (3). Da segnalare poi l’undicesimo posto di Federica Quattrocchi che ha chiuso le qualificazioni con 562.

Domani, giovedì 6 giugno, le gare della pistola rapida 25 m proseguiranno con la prova a squadre maschile e femminile