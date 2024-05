Tiro a segno, Europei 2024: Ucraina e Svizzera sorridono nella quarta giornata

Termina con il successo dell’Ucraina e della Repubblica Ceca la quarta giornata di competizioni dedicata ai Campionati Europei 2024 di tiro a segno, rassegna in scena in questi giorni in Croazia, precisamente in quel di Osijek.

Nello specifico nella categoria 25 pistola automatica a due la compagine ucraina ha avuto la meglio in un derby in casa: Yulia Korostlova e Malsym Horodynets hanno sconfitto i connazionali Anastasiia Nimets e Volodymyr Paternak in un finale per l’oro senza storia, terminata per 16-4. Il bronzo è invece andato alla Bulgaria che, nella finalina, si è imposta sulla Slovenia per 16-8.

La Repubblica Ceca si è poi piazzata sul gradino più alto del podio nella carabina 50 m 3 posizioni a tre. Una sfida anche questa senza particolari emozioni, considerato il punteggio di 16-4 inflitto da Petr Nymbursky, Filip Nepejchal e Jiri Privratsky sugli avversari della Slovacchia. La medaglia di bronzo è infine andata alla Serbia, abile a stampare 16 punti contro i 10 degli avversari svizzeri.

Ricordiamo che in questa giornata non erano presenti rappresentanti della Nazionale italiana.