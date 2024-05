Tiro a segno, Europei 2024: la Germania si impone nella pistola automatica 25 m a squadre

Va in archivio la terza giornata di competizioni in quel di Osijek, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di tiro a segno. In un day-3 interamente dedicato alle prove a squadre (trio) della carabina 50 e della pistola automtica 25 m a sorridere sono state la Germania e la Svizzera

Ma andiamo con ordine. Nella pistola automatica 25 m femminile la compagine teutonica formata da Josefin Eder, Doreen Vennekamp e Monika Karsh ha superato l’Ungheria per 16-12 ,rendendosi artefice di una prova positiva soprattutto nella seconda parte della gara. Il terzo posto è invece andato alla Bulgaria che, nella finalina per il terzo posto, ha superato l’Ucraina per 17-13.

Nella carabina 50 m 3 posizioni femminile successo invece per le elvetiche Emely Jaggi, Nina Christen e Chiara Leone, le quali nell’ultimo atto hanno avuto la meglio sulla Norvegia composta da da Mari Bardseng Loveseth, Jenny Stene e Jeanete Hegg Duesteda per 17-13. Il terzo posto è stato raccolto invece dalla Polonia, vittoriosa di misura sulla Serbia per 16-4

La Germania ha poi vinto anche l’ultimo segmento in programma, ovvero la prova 25 m pistola automatica maschile, regolando l’Ucraina. Una prestazione positiva per Oliver Geis, Florian Peter e Christian Reitz, i quali hanno chiuso i conti per 17 a 11. Bronzo invece per la Repubblica Ceca, squadra che è riuscita a dettare legge contro la Slovacchia trovando il successo con un secco 16-6. Oggi non era presente alcuna squadra italiana