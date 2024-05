Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku II 2024: vittoria con record del mondo per Kim Yeji nella pistola sportiva da 25 metri femminile

Vittoria con record del mondo nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian, per la sudcoreana Kim Yeji. Prova sottotono per le azzurre, fuori nelle qualificazioni: la migliore è Margherita Brigida Veccaro, 13ma.

Duello conclusivo tutto sudcoreano in finale: al termine dei 50 colpi regolamentari previsti Kim Yeji supera per 42-38 la connazionale Yang Jiin, alla quale strappa anche il record del mondo, fatto segnare ai Campionati Asiatici a gennaio con 41/50 ed eguagliato dalla stessa nella prima gara di Baku.

Terzo posto per la teutonica Josefin Eder, eliminata a quota 31/45, mentre è quarta l’altra teutonica Doreen Vennekamp con 26/40. Quinta piazza per la magiara Veronika Major a quota 22/35, mentre è sesta l’iraniana Haniyeh Rostamiyan a quota 17/30. Settima posizione per l’austriaca Sylvia Steiner con 13/25, infine è ottava l’iberica Maria Mercedes Soto con 8/20.

Fuori nelle qualificazioni tutte le azzurre al via: 13ma Margherita Brigida Veccaro con 582 (18x), 23ma Cristina Magnani a quota 579 (12x), 47ma Chiara Giancamilli con 569 (14x), 51ma Maria Varricchio, in gara solo per il ranking, a quota 566 (14x).