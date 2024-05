Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Yang Jiin vince eguagliando il record del mondo nella pistola sportiva

La sudcoreana Yang Jiin eguaglia il record del mondo nella finale della pistola sportiva femminile da 25 metri della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian. Eliminate nel corso delle qualificazioni tutte le azzurre in gara.

Nell’ultimo atto la sudcoreana, classe 2003, Yang Jiin eguaglia il record del mondo (sia della categoria senior che della categoria junior) da lei stessa già detenuto e fatto segnare ai Campionati Asiatici dello scorso gennaio, chiudendo a quota 41/50.

Fiaccata alla distanza la resistenza della cinese Zhao Nan, la quale si classifica seconda a quota 37/50. Gradino più basso del podio per la tedesca Josefin Eder, eliminata in terza posizione con 32/45. Resta giù dal podio, invece, l’altra sudcoreana Oh Ye Jin, quarta a quota 27/40.

Quinta piazza per l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, eliminata allo shoot-off a quota 23/35 da Eder, mentre è sesta l’altra cinese Liang Xiaoya con 18/30. Settimo posto per la transalpina Mathilde Lamolle a quota 15/25, ottava l’atleta individuale neutrale Zoya Dasko con 9/20.

Eliminate nelle qualificazioni le azzurre al via: 31ma Cristina Magnani, 39ma Chiara Giancamilli, in gara solo per il ranking e comunque senza possibilità d’accesso alla finale, 44ma Maria Varricchio, 61ma Margherita Brigida Veccaro.