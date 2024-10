Tiro a segno, Istvan Peni si impone nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo

Il magiaro Istvan Peni centra il successo nella specialità della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in corso a Nuova Delhi, in India, gara nella quale non erano presenti ai mastri di partenza atleti azzurri.

Il tiratore ungherese si impone nell’ultimo atto ai danni del ceco Jiri Privratsky, superato nel duello conclusivo per 465.3-464.2, mentre si classifica terzo il padrone di casa indiano Akhil Sheoran, eliminato ad un colpo dal termine a quota 452.6. Resta ai piedi del podio il cinese Liu Yukun, quarto con lo score di 442.4.

Il kazako Konstantin Malinovskiy si classifica quinto a quota 431.4, mentre è sesto l’austriaco Alexander Schmirl col punteggio di 419.2. Settima piazza per l’altro indiano Chain Singh, con 409.3, infine conclude ottavo il finlandese Aleksi Leppa con 407.8.

FINALE CARABINA 3 POSIZIONI MASCHILE

1 1057 PENI Istvan HUN 465.3

2 1024 PRIVRATSKY Jiri CZE 464.2

3 1076 SHEORAN Akhil IND 452.6

4 1014 LIU Yukun CHN 442.4

5 1095 MALINOVSKIY Konstantin KAZ 431.4

6 1002 SCHMIRL Alexander AUT 419.2

7 1078 SINGH Chain IND 409.3

8 1036 LEPPA Aleksi FIN 407.8

QUALIFICAZIONI CARABINA 3 POSIZIONI MASCHILE

1 1002 SCHMIRL Alexander AUT 593 – 37x Q

2 1024 PRIVRATSKY Jiri CZE 593 – 31x Q

3 1057 PENI Istvan HUN 592 – 43x Q

4 1078 SINGH Chain IND 590 – 32x Q

5 1095 MALINOVSKIY Konstantin KAZ 589 – 36x Q

6 1076 SHEORAN Akhil IND 589 – 35x Q

7 1014 LIU Yukun CHN 589 – 31x Q

8 1036 LEPPA Aleksi FIN 589 – 27x Q

9 1115 STEFANOVIC Milutin SRB 587 – 32x

10 1007 DU Linshu CHN 587 – 25x

11 1039 KRYZS Lucas Bernard Denis FRA 586 – 34x

12 1108 HALVORSEN Ole Martin NOR 585 – 38x