Tiro a segno: Josefin Eder trionfa nella pistola 25 m femminile alle Finali di Coppa del Mondo

Termina con il trionfo di Josefin Eder la gara riservata alla pistola 25 m femminile, penultimo segmento dell’ultima giornata valida per le Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in India, precisamente a Nuova Delhi.

Ottima la gara della teutonica, abile a imporsi con il totale di 36 regolando la francese Camille Jedrejewski, seconda con 35. Bella sfida anche per il terzo posto, dove a spuntarla agli shoot-off è stata la cinese Xiguan Feng, sul gradino più basso del podio con 31 davanti all’indiana Rhythm Sangwan, quarta a 27.

Quinta posizione inoltre per la seconda tiratrice della Germania, Doreen Veenkamp, la quale ha ottenuto 22 punti precedendo la padrona di casa Simranpreet Kaur, sesta a quota 20.

Delude invece la Campionessa Olimpica Jiin Yang, la quale ha salutato praticamente subito la finale piazzandosi in settima casella con 13. Peggio di lei solo l’ungherese Veronica Major, ottava con 11. In questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.