Tiro a segno, Ceccarello e Sollazzo sono terzi a Baku nella carabina mista in Coppa del Mondo

Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo centra il terzo posto nella finale della carabina mista da 10 metri della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian, che vede la doppietta della Cina. Nelle qualificazioni, invece, si classifica 13ma Italia 2 di Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi.

Nella finale per il primo posto il derby premia Cina 1 di Huang Yuting e Sheng Lihao, che supera Cina 2 di Han Jiayu e Du Linshu con lo score di 17-15. Cina 1 scatta sul 4-0, ma Cina 2 accorcia sul 2-4. Cina 1 torna a +4 sul 6-2, ma Cina 2 recupera di nuovo sul 4-6. Nuovo strappo di Cina 1 per l’8-4, ma Cina 2 torna a -2 sul 6-8.

Cina 1, però, allunga ancora e doppia i connazionali, che chiamano time out, sul 12-6. Cina 2 accorcia sull’8-12, ma a seguire Cina 1 si porta sul 14-8. Cina 2 recupera fino ad impattare sul 14-14, e nella 15ma serie arriva il 21.1-21.1 che porta lo score sul 15-15. Nella 16ma serie, però, Cina 1 vince 21.7-19.9 e chiude i conti sul 17-15.

Nella finale per il terzo posto Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo piega Austria 2 di Olivia Hofmann ed Alexander Schmirl col punteggio di 16-14. Azzurri in vantaggio 2-0, poi gli austriaci impattano, ma l’Italia allunga fino all’8-2. L’Austria chiama il time out ed accorcia sul 4-8, ma gli azzurri poi scappano via fino al 12-4.

La coppia austriaca torna a -6 sul 6-12, ma il duo italiano si porta sul 14-6. Hofmann e Schmirl accorciano sull’8-14 e De Nicolo chiama time out per gli azzurri, ma gli austriaci rimontano fino a pareggiare sul 14-14. Ceccarello e Sollazzo, però, vincono l’ultima serie per 20.7-20.4 e conquistano il gradino più basso del podio per 16-14.