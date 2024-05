Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni, 24ma Sofia Ceccarello

Va in archivio la finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian: vittoria della teutonica Anna Janssen, mentre la migliore delle azzurre è Sofia Ceccarello, 24ma.

Nella finale a otto si impone la teutonica Anna Janssen, con lo score di 467.2, la quale supera nel duello conclusivo l’elvetica Nina Christen, seconda a quota 465.3, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Han Jiayu, eliminata ad un colpo dal termine in terza posizione con 453.5.

Quarta piazza per la britannica Seonaid McIntosh a quota 442.4, quinta posizione per la danese Rikke Maeng Ibsen con 430.3, sesto posto per la sudcoreana Lee Eunseo a quota 417.8. Le prime ad essere eliminate sono l’austriaca Nadine Ungerank, settima a quota 408.4, e la mongola Yesugen Oyunbat, ottava con 406.6.

Fuori nelle qualificazioni le azzurre in gara: 24ma Sofia Ceccarello con 589 (32x), 35ma Barbara Gambaro con 587 (33x), 50ma Martina Ziviani con 583 (29x). Nelle eliminatorie, con 30 atlete su 38 per batteria a passare il turno, avevano rischiato l’eliminazione Ziviani, 28ma nella prima, e Ceccarello, 29ma nella seconda serie.