Tennis: torna il circuito femminile al Queen’s Club! Appuntamento nel 2025

Arriva una notizia importante dal mondo del tennis. Per la prima volta dal 1973 infatti il Queen’s Club tornerà ad ospitare un torneo femminile. Il circuito WTA (categoria 500) sarà infatti di scena nell’iconico club inglese dal 9 al 15 giugno 2025, una settimana prima della tradizionale rassegna maschile. La notizia, nell’aria già da diversi giorni, è stata resa nota oggi, venerdì 17 maggio.

L’ultimo precedente in tal senso risale a cinquantuno anni fa, quando sull’erba di Londra trionfò la statunitense Chris Evert, regolando la neozelandese Karen Krantzcke per 6-4 6-0. Ad oggi si contano solo altre due edizioni, avvenute nel 1971 e nel 1972.

Malgrado l’entusiasmo, non mancano però le preoccupazioni. Molti addetti ai lavori infatti temono per le condizioni del campo che troveranno i tennisti la settimana successiva all’evento. Tuttavia la Lawn Tennis Association (LTA) sembra aver dato segnali di rassicurazione, garantendo un ampio studio del terreno in modo da mantenerlo più integro possibile.

Ricordiamo che, per quest’edizione, il Queen’s Club si svolgerà dal 15 al 23 giugno 2024, quindici giorni prima di Wimbledon.