ATP Roma 2024: Tabilo e Jarry sognano un incredibile derby, ma prima le sfide con Zverev e Paul

Il Cile vivrà probabilmente una delle giornate più importanti della sua storia tennistica. Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry, infatti, scenderanno in campo nelle loro rispettivi semifinali (le prime in un Masters 1000) agli Internazionali d’Italia, andando a caccia di un incredibile derby nell’ultimo atto del torneo romano. Due tennisti cileni non raggiungevano le semifinali di un torneo ATP da quello di casa di Vina del Mar del 2006 con Fernando Gonzalez e Nicolas Massu.

Un vero e proprio capolavoro quello di entrambi i tennisti sudamericani, capaci di ottenere vittorie clamorose e prestigiose come quelle contro Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Entrambi stanno probabilmente disputando la loro miglior stagione della carriera, con Tabilo addirittura dodicesimo nella Race ATP, mentre Jarry è appena fuori dai venti.

Era praticamente impronosticabile pensare alle attuali semifinali ad inizio torneo. L’unica testa di serie che ha veramente rispettato il pronostico è stato Alexander Zverev. Il tedesco scenderà in campo contro lo scatenato Tabilo di questa settimana in una partita che mette di fronte due giocatori che non hanno ancora concesso un set agli avversari.

In serata, invece, toccherà a Nicolas Jarry, giustiziere degli italiani (vittorie con Arnaldi e Napolitano), che affronterà l’americano Tommy Paul, alla sua prima semifinale della carriera in un 1000 sulla terra rossa e anche lui a sorpresa capace di spingersi così avanti nel torneo. Una partita tutta da vivere e sicuramente una grandissima occasione per entrambi di centrare una finale che sarebbe storica.