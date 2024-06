Sfuma il sogno di Lorenzo Musetti al Queen’s: Paul si impone in 2 set

Un peccato. Lorenzo Musetti non riesce a prendersi il torneo del Queen’s club di Londra. Dopo una lotta durata poco più di un’ora e mezza, l’azzurro ha dovuto arrendersi a Tommy Paul con il punteggio di 6-1 7-6, andando vicino ad allungarla al terzo. Rimane la positività di questa settimana, che conferma come Lorenzo alla fine sull’erba ci stia davvero bene. L’americano invece va al numero 12 del mondo e diventa il numero 1 del suo Paese.

L’inizio è tutto fuorché confortante, poiché l’americano sembra molto più a suo agio sull’erba. Lorenzo deve fare il diavolo a quattro per fare un punto, ma Paul comanda a suo piacimento e si prende il break in apertura. Musetti potrebbe subito rispondere con un passante da applausi, ma viene stoppato dal serve and volley del suo dirimpettaio. E nella seconda parte le cose non cambiano: altro break per Paul, che mostra i muscoli col dritto, ma concede una palla break, annullata col serve and volley, chiudendo poi il primo set.

Un divario che effettivamente sembra anche abbastanza ingeneroso, e Lorenzo riesce comunque a tenere il ritmo nei primi game del secondo set. Paul però non offre chance e nel settimo gioco spinge, costringendo Musetti a due errori che lo portano sotto 0-40, poi l’americano chiude il game forzando il rovescio del toscano. Nel gioco che rischia di essere quello di chiusura, Musetti sciorina tutte le sue qualità in risposta ed in extremis allunga la partita. Si va al tiebreak, Paul è tesissimo e sbaglia di dritto per il 2-0, ma poi Musetti sbaglia la smorzata. Si procede appaiati, Lorenzo salva due match point d’autore, ma deve arrendersi sul terzo, sul servizio dell’avversario, chiuso con una buona prima.

Più vincenti per Musetti, 24 a 17, mentre l’azzurro compie più errori, 10 a 6. Si paga forse l’essere riuscito a salvare solo una delle quattro break concesse, e l’inizio scioccante di partita.