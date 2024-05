Sport in tv oggi (mercoledì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di Prima Divisione di hockey su ghiaccio a Bolzano. L’Italia affronterà la Slovenia in un incontro importante per andare a definire la promozione della compagine tricolore al gruppo principale di livello mondiale. Da seguire la Classica di Francoforte di ciclismo che sicuramente regalerà non poche emozioni agli appassionati.

Tiene banco poi il torneo di Madrid di tennis con i primi quarti di finale del tabellone maschile e femminile che metteranno in palio i pass per i penultimi atti. Tanto calcio con la Serie B e la Champions League e il basket con l’Eurolega. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 1° maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 1° maggio

10.55 Snooker, Mondiali 2024: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, Challenger Cagliari: primo turno – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Zeppieri vs Fucsvovics 1° match e inizio dalle 12.00; Maestrelli vs Borges 2° match e inizio dalle 11.00; Fognini vs Coria 5° match e inizio alle 11.00; Sonego vs Michelsen 6° match e inizio dalle 11.00)

12.00 Tennis, WTA Madrid: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 12.00 alle 20.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

12.00 Tennis, ATP Madrid: ottavi di finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 12.00 alle 20.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Karatsev/Zhang 4° match e inizio programma dalle 12.00)

12.05 Ciclismo, Classica di Francoforte 2024 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.20 Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione: Ungheria vs Romania – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Ciclismo femminile, La Vuelta Feminina: quarta tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.50 Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione: Giappone vs Corea del Sud – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Tennis, ATP Madrid: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 12.00 alle 20.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

19.30 Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione: Italia vs Slovenia – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Calcio, Serie B: Cremonese vs Pisa – Diretta su Sky Sport Uno (201); in streaming su DAZN, NOW e su SkyGo.

12.30 Calcio femminile, Serie A (Poule Salvezza): Pomigliano vs Milan – Diretta streaming su DAZN.

12.30 Calcio femminile, Serie A (Poule Scudetto): Inter vs Fiorentina – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio femminile, Serie A (Poule Salvezza): Como vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio femminile, Serie A (Poule Scudetto): Sassuolo vs Fiorentina – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Como vs Cittadella – Diretta su Sky Calcio 1 (251); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

15.00 Calcio, Serie B: Catanzaro vs Venezia – Diretta su Sky Calcio 2 (252); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

15.00 Calcio, Serie B: Spezia vs Palermo – Diretta su Sky Calcio 3 (253); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

15.00 Calcio, Serie B: Sudtirol-Ternana – Diretta su Sky Calcio 4 (254); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

15.00 Calcio, Serie B: Ascoli vs Cosenza – Diretta su Sky Calcio 5 (255); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

18.00 Calcio, Serie B: Bari vs Parma – Diretta su Sky Calcio 1 (251); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

18.00 Calcio, Serie B: Lecco vs Sampdoria – Diretta su Sky Calcio 2 (252); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

18.00 Calcio, Serie B: Feralpisalò vs Brescia – Diretta su Sky Calcio 3 (253); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

18.00 Calcio, Serie B: Reggiana vs Modena – Diretta su Sky Calcio 4 (254); in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.

18.00 Basket femminile, Serie A1: Bologna vs Ragusa – Diretta streaming su LBF Tv.

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sanga Milano vs Brixia – Diretta streaming su LBF Tv.

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket femminile, Serie A: Campobasso vs San Giovanni – Diretta streaming su LBF Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN; in differita tv su Sky Sport Arena (204) dalle 21.45 e in differita streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund vs PSG – Diretta in streaming su Amazon Prime Video

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Mercoledì 1° maggio

10:00 TennisMania Speciale Madrid Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania Speciale Europei Rimini 2024. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 16a puntata 2024: la costituzione su sport2u.tv