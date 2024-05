Sport in tv oggi (martedì 21 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 21 maggio: in programma il tennis con quattro tornei ATP e WTA e le qualificazioni del Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il basket con la Serie A, il basket femminile con la Serie A1, il judo con i Mondiali, il canottaggio con il Preolimpico mondiale, e molto altro.

Dopo il secondo giorno di riposo, osservato ieri, riprenderà la corsa con la sedicesima tappa, la quattordicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà oggi, con partenza da Livigno ed arrivo a Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) dopo 202 km.

Arriva il giorno della verità sul Lago Rotsee per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio: a Lucerna, in Svizzera, si disputeranno le Finali A, che assegneranno due pass olimpici per ciascuna specialità. Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati, ai quali va aggiunta una imbarcazione azzurra del paracanottaggio.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 21 maggio

10.00 Judo, Mondiali: eliminatorie -63 kg femminili e -81 kg maschili – Judo TV, eurosport.it, discovery+

10.00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros: 1° turno maschile (2° match dalle 10.00 Pellegrino-Cressy; 3° match dalle 10.00 Maestrelli-Huesler; 3° match dalle 10.00 Vavassori-Ramos) – eurosport.it, discovery+

10.00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros: 1° turno femminile (2° match dalle 10.00 Errani-Li; 3° match dalle 10.00 Stefanini-Volynets) – eurosport.it, discovery+

10.05 Canottaggio, Preolimpico mondiale Lucerna: Finali A – worldrowing.com

11.00 Tennis, ATP 250 Lione: 1° e 2° turno (1° match dalle 11.00 Sonego-Mpetshi Perricard; 3° match dalle 11.00 Darderi-Daniel) – 11.00-22.00 Sky Sport Tennis, 11.00-16.00 Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV (in alternanza con gli altri tre tornei)

11.00 Tennis, WTA 500 Strasburgo: 2° turno – 11.00-22.00 Sky Sport Tennis, 11.00-16.00 Sky Sport Uno, Sky Go, Now (in alternanza con gli altri tre tornei)

11.30 Tennis, ATP 250 Ginevra: 1° e 2° turno (5° match alle 11.30, non prima delle 18.00 Cobolli-Shelton) – 11.00-22.00 Sky Sport Tennis, 11.00-16.00 Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV (in alternanza con gli altri tre tornei)

11.35 Ciclismo, Giro d’Italia: 16a tappa, Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) (202 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

12.00 Tennis, WTA 250 Rabat: 1° e 2° turno (1° match dalle 12.00 Bronzetti-El Allami; 2° match dalle 12.00 Trevisan-Hibino; 4° match dalle 12.00 Cocciaretto-Bai) – 11.00-22.00 Sky Sport Tennis, 11.00-16.00 Sky Sport Uno, Sky Go, Now (in alternanza con gli altri tre tornei)

16.00 Judo, Mondiali: final block -63 kg femminili e -81 kg maschili – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Judo TV, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+

20.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

21.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Venezia – Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 21 maggio

18.25 Sprint2u con Giorgio Frinolli, responsabile staffette 4×100 italiane e tecnico di Zaynab Dosso. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19.05 TennisMania Live. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19.40 Basket2u. Conducono: Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv

20.20 Waterpolo Preview con Francesco Postiglione, opinionista RaiSport e Waterpolo Channel, e Roberta Bianconi, attaccante Rapallo Pallanuoto. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv