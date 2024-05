LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: Savita Russo cerca punti per le Olimpiadi, attesa per Esposito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest’oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili.

Presenza doppia per i colori azzurri nei -63 kg femminili: saranno infatti al via della prova odierna Savita Russo e Flavia Favorini. Entrambe le italiane sono in lotta per qualificarsi per Parigi 2024: nel ranking olimpico, Russo occupa la 41ma piazza e al momento sarebbe qualificata attraverso la quota continentale, mentre Favorini è 43ma e non distante dalla più giovane connazionale. Il risultato di domani potrebbe sconvolgere gli scenari attualmente previsti per le due azzurre.

Tra gli uomini, invece, l’Italia si presenta con un solo atleta al via. Sarà il solo Antonio Esposito infatti a difendere i colori azzurri nei -81 kg maschili. Il 29enne italiano ha iniziato la stagione al meglio, scalando la classifica di qualificazione olimpica per issarsi al 12mo posto. Il napoletano vuole spingersi il più in là possibile per ottenere punti chiave nella speranza di rientrare tra le teste di serie in vista di Parigi 2024.

