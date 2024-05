LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ancora montagne con l’arrivo in salita a Santa Cristina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024! Inizia la terza e ultima settimana con un altro arrivo in salita, da Livigno a Santa Cristina Valgardena, 206 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello con cui la classifica generale potrebbe nuovamente cambiare faccia.

Si comincia immediatamente in salita con Passo Eira e Passo di Foscagno, la fuga potrebbe andarsene immediatamente in questi primi undici chilometri e mezzo. Discesa lunga e subito dopo Bormio si passa sulla Cima Coppi di questa edizione, non più lo Stelvio ma l’Umbrailpass: si arriva comunque a 2498 metri di altitudine, con 16,7 km al 7,2% di pendenza media, sarà un’ascesa che farà male lo stesso.

Qui si chiude la prima parte della frazione, poiché dopo lo scollinamento c’è una lunga discesa e un bel tratto di falsopiano fino a superare Bolzano dove è situato il traguardo volante. Si arriva così al finale: Passo di Pinei, salita lunga ma suddivisa in tre gradoni, con i primi sette chilometri tra il 7 e l’8%, un lungo tratto in falsopiano ed il finale che torna tra il 7 e l’8% tranne un trattino al 3,5%. Discesa e chiusura sul Monte Pana, con 5 chilometri abbastanza tranquilli e ultimi 1500 metri sul 12%.

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 partirà alle ore 11.30 dal chilometro zero; la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle ore 11.10 per non farvi perdere nemmeno una pedalata. BUON DIVERTIMENTO!