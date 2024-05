LIVE Canottaggio, Preolimpico 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su 4 senza e 8 femminile, rischiano Rodini-Cesarini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del preolimpico di canottaggio di Lucerna (Svizzera). Sulle acque elvetiche si disputano le finali che aprono le porte alla rassegna a Cinque Cerchi. In tutte le specialità sono in palio due pass per i Giochi di Parigi 2024. Va ricordato che nel canottaggio gli equipaggi che si qualificheranno in questa manifestazione dovranno avere la stessa composizione alle Olimpiadi, a meno di variazioni per ragioni mediche. L’Italia al momento ha centrato l’en plein di qualificazioni alle finali, ben cinque equipaggi, tra canottaggio e paracanottaggio, direttamente dalle batterie del primo giorno, mentre le olimpioniche Rodini-Cesarini sono dovute passare dai ripescaggi di ieri e il singolista Mumolo dai turni preliminari che si sono conclusi ieri mattina.

Hanno conquistato l’accesso diretto alle finali di oggi il quattro senza senior maschile, vittorioso in batteria, e gli altri quattro equipaggi passati per le preliminary race, ovvero otto senior femminile, otto senior maschile, due senza senior femminile e, nel paracanottaggio, quattro con PR3 misto. Nel quattro senza senior maschile Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl hanno vinto la prima batteria in 5.58.66 accedendo direttamente in finale col secondo crono assoluto, alle spalle della Svizzera, che ha vinto la seconda serie in 5.57.30. Superiori ai 6′ i riscontri di tutte le altre imbarcazioni in gara. Nell’otto senior femminile Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere, hanno vinto la preliminary race in 6.13.89, andando a precedere nettamente Germania, seconda in 6.18.58, Cina, terza in 6.19.41, e Danimarca, quarta in 6.24.71.

Nell’otto senior maschile Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella timoniere, hanno chiuso al terzo posto la preliminary race in 5.40.91, alle spalle degli Stati Uniti, vittoriosi in 5.33.54, e del Canada, secondo in 5.36.71, andando a precedere soltanto l’Austria, quarta in 5.41.60. Nel due senza senior femminile Kiri English-Hawke e Laura Meriano si sono classificate seste nella preliminary race in 7.33.17 e vanno in finale con l’ultimo crono. Vince la Danimarca in 7.17.50, davanti alla Germania, seconda in 7.20.48, alla Croazia, terza in 7.20.59, alla Nuova Zelanda, quarta in 7.20.81, alla Francia, quinta in 7.29.01, ed alle azzurre.

Davide Mumolo nella semifinale del singolo di ieri ha computo una mezza impresa grazie al suo andamento costante, riuscendo a rimontare sul polacco Piotr Plominski e chiudendo la sua prova in 6’51”17, al terzo posto dietro a Jacob Plihal (6’50”53) e al britannico George Bourne (6’50”65). La sua è stata la batteria più veloce, e dunque si è messo alle spalle tutti i componenti della prima semifinale, il rumeno Mihai Chiruta (6’52”74), il norvegese Kjetil Borch (6’55”27) e l’irlandese Konan Pazzaia (6’56”17). Valentina Rodini e Federica Cesarini che non avevano brillato in batteria, seconde alle spalle della Francia, ieri hanno chiuso la loro prova in terza piazza in 7’10”93, alle spalle di Australia e Svizzera riuscendo comunque a centrare l’accesso alla finale.

L’Italia ha ottenuto il pass ai Mondiali 2023 in cinque specialità del canottaggio, ovvero doppio pesi leggeri maschile, quattro di coppia senior maschile, doppio senior maschile, due senza senior maschile e doppio senior femminile, ed in una del paracanottaggio, ovvero il singolo PR1 maschile.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del preolimpico di canottaggio di Lucerna (Svizzera). Finale dopo finale per non perdere nemmeno un minuto dell’ultimo evento che qualifica per Parigi 2024. Si parte alle 10.00. Buon divertimento!