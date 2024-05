LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-3 finale scudetto in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Reyer Venezia, gara-3 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2024!

Le oro-granata hanno il primo match-point per chiudere la serie e cucirsi lo Scudetto sul petto, forti dei due successi convincenti maturati nelle prime due sfide disputate tra le mura amiche del Taliercio. Andrea Mazzon si affiderà ancora una volta all’estro della talentuosa playmaker azzurra Matilde Villa e sulla solidità sotto il ferro di Awak Kuier, con la Reyer che non ha lasciato praticamente scampo alle acerrime nemiche. Per le lagunari sarebbe il terzo scudetto della loro storia dopo quelli conquistati nel 1945-46 e nel 2020-2021.

La Famila Wuber Schio invece si trova letteralmente con le spalle al muro. Le vicentine, infatti, devono per forza vincere per provare ad allungare la contesa almeno a gara-4 che si giocherebbe ancora in quel di Schio. Serviranno le fiammate di Arella Guirantes e di Julia Reisingerova e l’esperienza di Giorgia Sottana, insieme alla spinta del pubblico di casa, per reagire dopo le due battute d’arresto rimediate a Mestre e riaprire la serie.

Inizio del match previsto alle ore 21:00 al PalaRomare di Schio (Vicenza). Diretta TV affidata alle telecamere di Raisport HD (canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming disponibile su RaiPlay. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!