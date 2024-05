Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi: orari 21 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Arriva il giorno della verità sul Lago Rotsee per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio: a Lucerna, in Svizzera, oggi, martedì 21 maggio, si disputeranno le Finali A, che assegneranno due pass olimpici per ciascuna specialità.

Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati quest’oggi nelle Finali A, ai quali va aggiunta una imbarcazione azzurra del paracanottaggio. Va ricordato che nel canottaggio gli equipaggi che si qualificheranno a Lucerna dovranno avere la stessa composizione a Parigi 2024, a meno di variazioni per ragioni mediche.

Per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio non sarà disponibile la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle ore 10.05 su worldrowing.com. Diretta live testuale dalle ore 10.05 su OA Sport.

CALENDARIO PREOLIMPICO CANOTTAGGIO 2024

Martedì 21 maggio

09.00-09.06 Finali E canottaggio

09.06-09.12 Finali D canottaggio

09.12-09.24 Finali C canottaggio

09.24-09.36 Finali B canottaggio

10.05-13.14 Finali A canottaggio e paracanottaggio

10.31 Due senza senior femminile: Kiri English-Hawke, Laura Meriano

10.59 Quattro senza senior maschile: Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl

11.20 Doppio pesi leggeri femminile: Valentina Rodini, Federica Cesarini

12.11 Quattro con PR3 misto: Marco Frank, Tommaso Schettino, Carolina Foresti, Greta Elizabeth Muti, Enrico D’Aniello (timoniere)

12.40 Singolo senior maschile: Davide Mumolo

12.50 Otto senior femminile: Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi (timoniere)

13.08 Otto senior maschile: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, Alessandra Faella (timoniere)

PROGRAMMA PREOLIMPICO CANOTTAGGIO 2024:DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 10.05 su worldrowing.com.

Diretta Live testuale: dalle 10.05 su OA Sport.