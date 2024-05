Sport in tv oggi (giovedì 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 9 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia con una tappa sulla carta molto avvincente e continuano gli Internazionali d’Italia con gli incontro di primo turno. L’Italia affronterà la Svezia in un’amichevole di volley femminile, da seguire con attenzione il preolimpico di lotta e il preolimpico di canoa velocità.

Spazio anche agli Europei di karate e all’imperdibile Italia-Montenegro valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano. In serata toccherà a Roma e Atalanta nelle semifinali di ritorno dell’Europa League di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 9 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 9 maggio

07.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – 50 metri 3 posizioni femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

09.00 TIRO CON L’ARCO (Europei) – Eliminatorie individuali e a squadre maschili/femminili (diretta streaming su Archery Europe)

09.00 LOTTA (Preolimpico) – Qualificazioni greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg (diretta streaming su UWW+)

09.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – 50 metri 3 posizioni maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

09.30 KARATE (Europei) – Turni preliminari e ripescaggi (non è prevista diretta tv/streaming)

09.50 CANOA VELOCITÀ – Preolimpico, batterie e semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe e su canoeicf.com)

10.00 VELA – Mondiali Nacra 17, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei 470, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei 49er, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 18.00; diretta tv Sky Sport Uno fino alle ore 20.00; diretta tv su Rai 2 di Nadal-Bergs; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, Rai Play per la partita delle 11.00). Vavassori-Koepfer (ore 11.00), Passaro-Rinderknech (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.00), Zeppieri–Gigante (terzo match dalle ore 11.00), Napolitano-Wolf (terzo match dalle ore 11.00), Arnaldi-Machac (terzo match dalle ore 11.00), Sonego-Lajovic (quinto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.30), Fognini-Evans (quinto match dalle ore 11.00), Nardi-Altmaier (sesto match dalle ore 11.00)



11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 18.00; diretta tv Sky Sport Uno fino alle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go). Stefanini-Noskova (ore 11.00), Di Sarra-Gracheva (ore 11.00), Cocciaretto-Zarazua (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.00), Pedone-Sramkova (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.00), Errani-Anisimova (terzo match dalle ore 11.00)

12.40 CICLISMO – Giro d’Ungheria, seconda tappa: Tokaj-Kazincbarcika (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.00)

13.00 CICLISMO – Giro d’Italia, sesta tappa: Viareggio-Rapolano Terme (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.25 CICLISMO – Circuito di Vallonia (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.30)

13.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Myrtle Beach Classic, primo giro (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Wells Fargo Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

15.15 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.00 CANOA VELOCITÀ – Preolimpico, finali (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe e su canoeicf.com)

17.00 LOTTA (Preolimpico) – Semifinali pass olimpico greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg (diretta streaming su UWW+)

19.00 EQUITAZIONE – World Series a Montpellier (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Svezia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLAMANO (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Montenegro (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.05 RALLY – Rally Portogallo, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League, semifinale di ritorno) – Atalanta-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, semifinale di ritorno) – Bayer Leverkusen-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Rai 1; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, semifinale di ritorno) – Olympiakos-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 SURF – World League Challenger Series a Sydney (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

