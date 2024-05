LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: 12 km di sterrato e lo strappo finale al 20% per incendiare la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro d’Italia 2024. Arriva lo sterrato per un’altra frazione che si promette scintillante.

Si parte da Torre del Lago Puccini per arrivare a Rapolano Terme dopo 180 km. Ci sono infatti le Strade Bianche da affrontare. Primi 70 chilometri pianeggianti, poi la salita verso Volterra di 9,8 chilometri al 4,2% (quarta categoria). Da qui si incendierà la tappa, tanti saliscendi e, a 55 chilometri dall’arrivo, due tratti di sterrato consecutivi: il primo di 4,4 chilometri, il secondo di 4,8 chilometri. Poi diversi sali e scendi dell’ultimo tratto sterrato, che corrisponderà anche con il traguardo volante: 2,4 chilometri a 15 dall’arrivo. Sarà insidioso il finale costantemente in leggera ascesa.

In una frazione così scoscesa e con lo sterrato, Tadej Pogacar è il favorito. Lo sloveno, dopo due tappe di relativa tranquillità, potrebbe rifarsi all’attacco e proverà a vincere anche questa tappa per ampliare il vantaggio in classifica generale. Attenzione anche a Jhonatan Narvaez che in questi tracciati in stile classica può trovare il suo pane. Attenzione anche a Hermans e Schachmann, così come Julian Alaphilippe, che nel Chianti ha già fatto grandi cose.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro d’Italia 2024. Si parte alle 13.00. Buon divertimento.