LIVE Italia-Svezia, amichevole volley femminile in DIRETTA: secondo impegno verso la Nations League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Svezia. Con due amichevole in due giorni, ieri a Novara e oggi a Piacenza, contro le scandinave, inizia l’avventura stagionale della squadra di Julio Velasco che domenica 12 maggio partirà alla volta di Antalya per la prima settimana della VNL. In Turchia le azzurre se la vedranno con Polonia (14 maggio), Germania (16 maggio), Bulgaria (17 maggio) e nell’ultima sfida contro le padrone di casa della Turchia (18 maggio).

Il primo mese di lavoro, seppur più breve per alcune giocatrici, viene messo alla prova con due importanti partite, che segnano l’inizio della corsa verso la qualificazione olimpica per l’Italia guidata da Julio Velasco. Dopo il debutto di ieri, oggi, giovedì 9 maggio a Piacenza, la squadra affronterà la Svezia di Giulio Cesare Bregoli, impegnata nella preparazione del triangolare del primo turno della Golden League europea che si terrà a Lund dal 17 al 19 maggio. Non tutte le giocatrici saranno disponibili per l’Italia, soprattutto quelle protagoniste della finale di Champions League ad Antalya, ma è probabile che la formazione schierata in queste due partite sia simile a quella che affronterà la Nations League, con l’arrivo imminente di Egonu, De Gennaro, Fahr, Lubian, Orro e Sylla.

Nonostante l’assenza probabile di Isabelle Haak nella squadra scandinava, che ha concluso la sua stagione domenica scorsa, l’Italia avrà comunque un banco di prova significativo. Queste partite permetteranno a Velasco di effettuare esperimenti e raccogliere le prime certezze. Giocatrici come Danesi, la nuova capitana, Bosetti e Antropova saranno chiamate a giocare un ruolo fondamentale, cercando di portare la squadra alle Olimpiadi di Parigi. La condizione delle giocatrici sembra ottimale, considerando le prestazioni di Novara contro Conegliano e la finale spettacolare tra Conegliano e Scandicci.

Velasco potrà approfittare di questo momento importante della stagione per garantire fin da subito la qualificazione con punti cruciali nel ranking. Successivamente, sarà possibile concedere un po’ di riposo alle giocatrici più impiegate in questa stagione, preparandole per il finale di luglio. Anche se è difficile aspettarsi un gioco brillante già dalle partite di Novara e Piacenza, si potrà comunque intuire la filosofia e l’approccio di gioco scelti da Velasco, alimentando le speranze per il futuro.

La Svezia, dall’altra parte, è una squadra di medio rango a livello europeo. Lo scorso anno le svedesi hanno raggiunto gli ottavi di finale dell’Europeo ottenendo una vittoria importante contro la Germania nel girone ed uscendo per mano della Serbia. Con ogni probabilità Bregoli schiererà in regia Vilma Julevik dell’Hylte Halmstad VK, l’opposta potrebbe essere Hanna Hellvig del Sm’ Aesch Pfeffingen in Svizzera, le bande due conoscenze del campionato italiano, Alexandra Lazic de Il Bisonte Firenze e Anna Haak del Cuneo Granda Volley, al centro Linda Andersson del MAV Előre Sport Club in Ungheria e Julia Nilsson dell’Engelholms VS. Il libero è Filippa Brink dell’Engelholms VS.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Svezia in programma a Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!