Lotta, i pass olimpici in palio categoria per categoria nell’ultimo Preolimpico di Istanbul

Da oggi a domenica ad Istanbul, in Turchia, si disputerà il torneo mondiale di qualificazione olimpica della lotta, che metterà in palio 3 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra greco-romana, lotta femminile e stile libero.

Saranno dunque 54 i pass complessivi in palio, dopo che ai Mondiali 2023 ne erano stati assegnati 90 (5 per categoria) e nei tornei continentali 144 (8 per categoria): queste saranno le ultime 54 carte olimpiche (3 per categoria) distribuite, che porteranno il totale a 16 qualificati in ciascun tabellone.

L’Italia, che ha chiuso i Mondiali 2023 ed il torneo europeo 2024 senza aver portato a casa alcun pass, sarà presente in 15 delle 18 categorie previste: per ogni stile ci saranno due giorni di gare, col primo che assegnerà 12 pass nelle semifinali ed il secondo che distribuirà gli altri 6 negli spareggi per il 3° posto.

L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti: saranno in gara nello stile libero Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano, nella greco-romana Andrea Setti, Riccardo Vito Abbrescia, Mirco Minguzzi e Nikoloz Kakhelashvili, nella femminile Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva, Enrica Rinaldi.

PASS IN PALIO AL PREOLIMPICO MONDIALE DI LOTTA 2024

Totale: 54.

Per ciascuna categoria: 3 (occorre vincere le semifinali o lo spareggio per il 3° posto per andare alle Olimpiadi).