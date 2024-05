A che ora Nardi-Altmaier oggi e dove vederlo in tv: programma ATP Roma 2024, streaming

Dopo le qualificazioni e la prima giornata, proseguono i primi turni con la seconda giornata degli Internazionali d’Italia. In campo diversi azzurri e in campo maschile tra gli altri ci sarà Luca Nardi che affronterà Daniel Altmaier.

Nardi che rientra in campo dopo l’infortunio a Bucarest nel match contro Seyboth Wild: vedremo quali saranno le condizioni fisiche del marchigiano, che a Roma ha già giocato nelle ultime due edizioni, perdendo al primo turno contro Cameron Norrie e David Goffin. Chissà che proprio quest’anno non si possa sbloccare al Foro Italico contro Daniel Altmaier, giocatore tanto bello su questa superficie quanto discontinuo: alterna prove come quella contro Sinner dell’anno scorso al Roland Garros ad altre prestazioni decisamente meno smaglianti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Altmaier, primo turno Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

CALENDARIO NARDI-ALTMAIER OGGI

Giovedì 9 maggio

Quinto match a partire dalle 11.00 sulla Grand Stand Arena (prima giocheranno Koepfer-Vavassori, Zarazua-Cocciaretto dal 5-2, Osaka-Kostyuk, Gauff-Frech, Evans-Fognini)

PROGRAMMA NARDI-ALTMAIER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) o Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport