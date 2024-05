LIVE Italia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: a Conversano l’andata del playoff decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Montenegro, gara d’andata del terzo e decisivo turno delle Qualificazioni dei Mondiali di pallamano 2025. A Conversano, Puglia, inizia l’ultimo playoff della nazionale italiana in vista della rassegna iridata del prossimo anno.

Dopo la clamorosa rimonta al primo turno contro la Turchia, ribaltando il -9 dell’andata, ed il dominio contro il Belgio nel secondo playoff, l’Italia vuole continuare a coltivare il sogno Mondiale. Per farlo gli azzurri dovranno mettere a segno una vera e propria impresa contro il Montenegro, che avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno.

In questo doppio confronto la formazione montenegrina parte ampiamente con i favori del pronostico, grazie anche alla grande esperienza su cui possono contare. Il Montenegro è reduce dal quattordicesimo posto agli Europei, conclusi lo scorso gennaio, e va alla ricerca della terza qualificazione ai Mondiali della propria storia: i montenegrini hanno disputato la prova iridata nel 2013 e nel 2023, giungendo diciottesimi.

Il primo atto di Italia-Montenegro inizierà alle 20.00 al Pala San Giacomo di Conversano.