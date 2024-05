LIVE Sonego-Lajovic, ATP Roma 2024 in DIRETTA: serve un cambio di marcia per sperare nelle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno degli Internazionali d’Italia 2024 tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic.

L’azzurro è in cerca di punti per la qualificazione olimpica, visto che al momento l’azzurro non potrebbe prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Ne servirebbero circa 300 tra Roma e Roland Garros, per provare ad essere presente. Sonego gioca il torneo di Roma da numero 46 del mondo, ed è reduce dall’eliminazione negli ottavi a Cagliari per mano di Emilio Nava, dopo che aveva battuto Alex Michelsen al 1° turno. Ricordiamo che la nuova guida tecnica dell’ex numero 18 del mondo è il concittadino Fabio Colangelo e non più Gipo Arbino.

C’è però subito un primo turno molto ostico e complicato, contro il potente serbo Dusan Lajovic, semifinalista di Barcellona che sulla terra sa esprimersi alla massima potenza. Dotato di colpi potentissimi, il serbo è sicuramente una scheggia impazzita che molte teste di serie preferirebbero non trovarsi sul proprio cammino. Per il torinese, un banco di prova importantissimo e complicato, in un torneo che evoca i buoni ricordi della semifinale del 2021. Nel 2023 invece si impose su Nishioka al 1° turno prima di arrendersi a Tsitsipas.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno degli Internazionali d’Italia 2024 tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Si gioca come ultimo match sul Centrale, dopo Swiatek-Pera dalle 19:00!