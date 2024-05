LIVE Arnaldi-Machac, ATP Roma 2024 in DIRETTA: c’è un precedente negativo da esorcizzare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac.

Rivincita del doloroso ottavo di finale del torneo di Miami, vinto dal ceco 6-3, 6-3. Arnaldi ha pescato probabilmente il peggior avversario possibile, con il 6 volte campione Rafa Nadal, che potesse toccargli all’esordio. Il ceco è praticamente una realtà del circuito ATP. Davanti nel ranking però c’è il ligure, che occupa virtualmente la trentottesima posizione e che, superando Machac (virtualmente 42°), salirebbe al 36° posto. Il sogno sarebbe quello di entrare nei migliori 32 prima del Roland Garros, così da evitarsi un po’ di avversari parecchio scomodi quantomeno dai primi 3 turni nel secondo Slam della stagione.

In chiave olimpica, Arnaldi è quasi certo del posto nella spedizione azzurra a Parigi. Questo torneo è molto importante poiché c’è da difendere il 2° turno del 2023. Nella passata edizione degli Internazionali il ligure, beneficiario di una WC degli organizzatori, batté Diego Schwartzman (ex finalista) per 6-1, 4-6, 6-3, prima di arrendersi a Lorenzo Musetti per 6-4, 6-4. Incredibile il balzo in avanti che l’azzurro ha operato negli ultimi 365 giorni, non solo in termini di qualità tennistica, ma anche di classifica ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Machac, che prenderà il via sul Centrale dopo Stefanini-Noskova (dalle 11) e l’esordio di Rafa Nadal contro il giovane belga Zizou Bergs, che promette scintille.