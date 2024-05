Basket femminile, Venezia e Schio volano in finale scudetto

Serata di playoff per la Serie A1 femminile di basket e serata di gara-2 per le semifinali. A provare a chiudere il discorso, dopo le vittorie in gara-1, la Reyer Venezia e Schio, mentre a puntare a portare la serie a un altro atto erano Campobasso e Ragusa. Ecco come è andata.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – UMANA REYER VENEZIA 63-66

Il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con le padrone di casa che provano a dettare i ritmi del match, ma dopo aver faticato a trovare la via del canestro si sblocca Venezia che si rifà sotto, trova il canestro del sorpasso con una giocata da tre punti di Fassina e va al primo stop avanti 14-15. Venete che cercano l’allungo a inizio secondo quarto e toccano il +10 con la tripla di Kuier dopo 3 minuti di gioco. Accorcia Campobasso, ma un canestro da oltre l’arco di Fassina vale il nuovo massimo vantaggio ospite sul +11. Match però tutt’altro che chiuso, con Dedic che firma il -5 delle padrone di casa a 36” dal riposo e poi Shepard firma il 26-33 con cui si va negli spogliatoi.

Venezia che vuole chiudere la pratica e staccare subito il pass per la finalissima e ospiti che, dunque, a inizio ripresa provano ad alzare il ritmo del proprio gioco. Fassina e Shepard mandano in doppia cifra di vantaggio le venete, poi Kuier firma il massimo vantaggio sul +15. Risponde Campobasso, con un parziale di 6-0 che riporta le padrone di casa in singola cifra di svantaggio e si va all’ultimo stop sul 45-49. È un vantaggio minimo per la Reyer, che però nell’ultimo quarto riesce a difenderlo, nonostante Campobasso tenti un disperato assalto nel finale, con Quinonez che firma il -1 a 17” dalla fine. Ma due liberi di Berkani chiudono il discorso, Venezia vince 63-66 e va in finale.

PASSALACQUA RAGUSA – FAMILA WUBER SCHIO 67-68

Grande equilibrio anche a Ragusa, dove le padrone di casa provano subito a imporre il proprio ritmo, andando sul 7-0, ma subiscono il ritorno immediato di Schio, con le venete però costrette sempre a inseguire. Fino a 2’20” dal primo stop, quando Sottana firma il primo vantaggio di Schio, ma quasi sulla sirena un fallo su tiro da oltre l’arco regala a Thomas tre liberi per il 20-17 con cui si va al primo stop. Insiste la squadra di casa nel secondo quarto e allunga poco alla volta, arrivando sul +8 a 2’ dall’intervallo. Accorcia Schio e si va al riposo sul 42-36.

Secondo tempo che vede la musica non cambiare, con le siciliane che provano a mantenere il vantaggio minimo acquisito e venete che restano in scia, anche se non riescono a richiudere il, seppur minimo, gap. Così Ragusa gestisce un quarto dove le percentuali sono crollate e va all’ultimo stop ancora in vantaggio 51-46. Siciliane che vanno subito sul +6, ma poi Sivka e Verona riportano Schio a -1. Nuovo strappo per Ragusa, firmato Spreafico, ma Schio risponde con un parziale di 6-0 firmato Reisingerova per il pareggio, poi è Keys a segnare il canestro del sorpasso. Ancora Spreafico ridà fiato alle siciliane con la tripla del controsorpasso, mentre si entra negli ultimi 5 minuti di gioco. Ormai è una sfida a distanza tra lei e Reisingerova, che non sbagliano quasi nulla, anche se è Guirantes a 2’22” dalla fine a segnare il +3 per Schio. Ancora Spreafico, questa volta dalla lunetta, riavvicina Ragusa, poi Sottana riallunga. Pastrello riporta a -1 le padrone di casa a 8” dalla fine, poi Sottana fa 0/2 ai liberi, ultima chance per le siciliane, ma Jakubcova manca la tripla della vittoria e Schio vince 67-68 e va in finale.