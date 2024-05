Scherma, Guillaume Bianchi in trionfo ad Hong Kong. Sul podio anche Marini

La prima volta non si scorda mai. Uno straordinario Guillaume Bianchi festeggia il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, trionfando nella tappa di Hong Kong. Una vittoria che vale moltissimo per il fiorettista romano, che consolida così anche il ruolo di nuovo quarto componente del quartetto azzurro dopo il ritiro di Daniele Garozzo. I dubbi erano comunque pochissimi su Bianchi, ma sicuramente la vittoria di oggi è il miglior segnale che l’azzurro può dare al CT Stefano Cerioni.

Bianchi si è imposto con grandissima autorità in finale sul giapponese Takahiro Shikine con il punteggio di 15-10. Un podio che il romano ha condiviso anche con Tommaso Marini, che si è arreso in semifinale proprio al connazionale in un assalto che ha visto Bianchi dominare per 15-3. Sul gradino più basso del podio ci sale anche lo spagnolo Carlos Llavador, battuto solo all’ultima stoccata (15-14) da Shikine.

Una prova di altissimo livello comunque per i fiorettisti azzurri, che avrebbero anche potuto monopolizzare il podio. Nei quarti, infatti, sono stati sconfitti sia Filippo Macchi (15-7 con Shikine) sia Davide Filippi (15-6 con Llavador). Bianchi aveva battuto per 15-13 il sudcoreano Lee, mentre Marini aveva superato 15-11 l’americano Louie.

Shikine è stato il giustiziere negli ottavi anche di Giulio Lombardi, battuto per 15-10. Fuori allo stesso turno anche Edoardo Luperi, che ha perso il derby azzurro con Filippo Macchi con il punteggio di 15-9. In questo turno da sottolineare la clamorosa vittoria di Bianchi sul francese Enzo Lefort per 15-1. Eliminazione ai sedicesimi per Francesco Ingargiola, mentre ai trentaduesimi fuori Alessio Foconi e Federico Pistorio.