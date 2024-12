Scherma: bottino pieno anche a Takasaki! Gli azzurri del fioretto trionfano nella gara a squadre in Coppa del Mondo

L’Italia fa bottino pieno in Asia, vincendo tutte le gare a disposizione nelle due categorie. Dopo il trionfo totale a Busan (Corea del Sud) delle azzurre e la doppietta targata Foconi-Macchi in campo maschile, i nostri ragazzi hanno vinto anche la prova a squadre in quel di Takasaki, città del Giappone che ha ospitato questo weekend la seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo, mettendo la ciliegina sulla torta ad un fine settimana semplicemente perfetto.

Si tratta del secondo successo consecutivo per Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, già trionfatori in quel di Tunisi e fantastici a ripetersi anche sulla pedana nipponica rendendosi artefici dell’ennesimo percorso netto. La giornata dei nostri ragazzi si è aperta con il vìs-a-vìs contro l’Ucraina, sconfiggendola in scioltezza per 45-33.

La compagine tricolore è stata strabordante anche contro la Corea del Sud dove, nonostante la presenza in panchina di Bianchi per un fastidio fisico, si è imposta per 45-23, parziale simile a quello in semifinale contro la Francia, demolita per 45-27.

Più difficile la finale contro gli Stati Uniti dove, dopo un inizio equilibrato, gli atleti seguti dal CT Cerioni sono stati costretti a rincorrere, fino al grande assalto di Lombardi che, battendo 2-9 Louie, ha suonato la carica per la rimonta chiudendo poi i conti con il finale di 45-36. Di seguito i risultati della prova a squadre.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE TAKASAKI: RISULTATI GARA A SQUADRE

Finale

ITALIA b. Stati Uniti 45-36

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-27

Usa b. Giappone 45-41

Quarti di finale

ITALIA b. Corea 45-23

Ottavi di finale

ITALIA b. Ucraina 45-33