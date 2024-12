Scherma: i convocati dell’Italia per il Gp di sciabola di Orleans e per la CdM di fioretto

Un nuovo fine settimana di grande scherma è alle porte. Il focus internazionale sarà concentrato sul GP di Orleans, per quanto riguarda la sciabola, e sulle tappe maschili e femminili della Coppa del Mondo di fioretto, in programma a Takasaki (Giappone) e Busan (Corea del Sud).

L’Italia sarà presente in tutte e tre le circostanze, dopo un ottimo avvio di stagione fatto di vittorie e podi in serie. Di seguito i 24 convocati, 12 al femminile e 12 al maschile per la prova francese di sciabola: fra loro spiccano i nomi di Michela Battiston e Luca Curatoli.

Azzurre gara individuale femminile: Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Azzurri gara individuale maschile: Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Lupo Veccia Scavalli

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Ilaria Bianco, Benedetto Buenza, Cristiano Imparato, Diego Occhiuzzi

Fisioterapisti: Alessandro Pesce, Ferdinando Margutti

Queste invece la liste delle prove di fioretto al maschile e al femminile. Tutte e due le formazioni – anche in questo caso con un totale di 24 atleti, perfettamente suddivisi fra uomini e donne – saranno impegnate, come detto sopra, in terra asiatica. Fra gli uomini vi saranno: Guillame Bianchi, Damiano Di Veroli, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Fra le donne, infine, le punte saranno: Martina Batini, Arianna Errigo, Martina Favaretto.

Azzurri gara individuale maschile: Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Federico Pistorio

Azzurri gara a squadre maschile*: Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi

Responsabile d’arma: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabio Galli

Medico: Piero Franco

Fisioterapista: Matteo Scodro

Azzurre gara individuale femminile: Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini

Azzurre gara a squadre femminile*: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini, Anna Cristino

Staff tecnico: Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Giovanna Trillini

Medico: Beatrice Taffelli

Fisioterapista: Sara Primavera