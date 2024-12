Scherma, doppietta da sogno nel fioretto maschile a Takasaki. Foconi regola Macchi in Coppa del Mondo

Busan chiama, Takasaki risponde. E’ un weekend indimenticabile per il fioretto azzurro in Coppa del Mondo. Dopo il doppio trionfo in Corea del Sud in campo femminile – merito della vittoria di Tangherlini, il terzo posto di Cristino e il successo nella prova a squadre – gli azzurri mettono a referto una straordinaria doppietta nella città giapponese, teatro questo fine settimana della seconda tappa dedicata alla rassegna itinerante grazie al successo di Alessio Foconi, vincitore in un derby con Filippo Macchi risolto solo all’ultima stoccata.

Giornata semplicemente dilagante quella dei due atleti seguiti dal CT Stefano Cerioni, inaugurata con le vittorie nel tabellone da 64, tutte contraddistinte da sfide in casa. Foconi ha infatti regolato Francesco Ingargiola per 15-10, stesso risultato maturato nel vìs-a-vìs tra Macchi e Giuseppe Franzoni.

Nel turno successivo l’oro iridato del 2019 ha messo nel mirino il neutrale Semnyuk, superandolo per 15-12. Più agevole invece il percorso della medaglia d’argento a Parigi 2024, passato automaticamente a seguito del ritiro del transalpino Roger.

Approdato agli ottavi Foconi si è trovato al cospetto del giapponese Nagano, dominato in lungo e largo, come dimostra il punteggio di 15-4. Macchi ha dovuto fare i conti invece ancora una volta con un connazionale, precisamente Giulio Lombardi, battendolo per 15-9. Una volta arrivati in zona medaglie, il vincitore della tappa ha fronteggiato un quarto di finale davvero ostico, in cui ha battagliato con il neutrale Borodachev chiudendo i conti sul 15-14 recuperando da un pericolosissimo parziale di 11-14. Impegnativo anche il confronto del toscano, bravo a sconfiggere lo schermidore egiziano Hamza per 15-13.

Più agili i due confronti nel penultimo atto, in cui lo statunitense Massialas ha dovuto cedere il passo a Foconi per 14-12, mentre Macchi si è tolto lo sfizio di firmare il successo contro Cheung, vincitore della contestatissima finale di Parigi 2024, per 15-9. Splendido infine il confronto finale, incerto fino alla stoccata vincente per il fiorettista dell’Aeronautica Militare, lesto a trovare il colpo definitivo sigillando l’ottavo successo in Coppa del Mondo (oltre che il ventisettesimo podio della carriera).

Più lontani gli altri azzurri, con il quattordicesimo e il sedicesimo piazzamento dei già citati Lombardi e Martini. Posizione numero diciassette invece per Guillaume Bianchi. Seguono Edoardo Luperi (quarantesimo), Davide Filippi (quarantunesimo), Damiano Di Veroli (quarantanovesimo), Francesco Ingargiola (cinquantaseiesimo) e Giuseppe Franzoni (sessantunesimo).

Domani, domenica 8 dicembre, andrà in scena la prova a squadre con in pedana Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Filippo Macchi. L’obiettivo è chiaramente quello di riconfermarsi dopo il successo di Tunisi. Di seguito i risultati riportati da Federscherma.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE TAKASAKI: I RISULTATI DELLA PROVA INDIVIDUALE

Finale

Foconi (ITA) b. Macchi (ITA) 15-14

Semifinali

Macchi (ITA) b. Cheung (Hkg) 15-9

Foconi (ITA) b. Massialas (Usa) 15-12

Quarti di finale

Macchi (ITA) b. Hamza (Egy) 15-13

Foconi (ITA) b. Borodachev (Ain) 15-14

Ottavi di finale

Macchi (ITA) b. Lombardi (ITA) 15-9

Borodachev (Ain) b. Martini (ITA) 15-12

Foconi (ITA) b. Nagano (Jpn) 15-4

Tabellone da 32

Macchi (ITA) b. Roger (Fra) per ritiro medico

Lombardi (ITA) b. Mo (Chn) 15-12

Martini (ITA) b. Bibard (Fra) 15-5

Foconi (ITA) b. Semenyuk (Ain) 15-12

Nagano (Jpn) b. Bianchi (ITA) 15-14

Tabellone principale da 64

Macchi (ITA) b. Franzoni (ITA) 15-10

Lombardi (ITA) b. Luperi (ITA) 15-9

Martini (ITA) b. Iimura (Jpn) 15-12

Foconi (ITA) b. Ingargiola (ITA) 15-10

Semenyuk (Ain) b. Filippi (ITA) 15-10

Nagano (Jpn) b. Di Veroli (ITA) 15-12

Bianchi (ITA) b. Leung (Hkg) 15-7

Classifica (216): 1. Alessio Foconi (ITA), 2. Filippo Macchi (ITA), 3. Ka Long Cheung (Hkg), 3. Alexander Massialas (Usa).

Gli altri italiani: 14. Giulio Lombardi, 16. Tommaso Martini, 17. Guillaume Bianchi, 40. Edoardo Luperi, 41. Davide Filippi, 49. Damiano Di Veroli, 56. Francesco Ingargiola, 61. Giuseppe Franzoni, 67. Alessio Di Tommaso, 124. Federico Pistorio.