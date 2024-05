Rugby, Valorugby-Colorno 22-17 nel secondo turno dei play-off della Serie A élite

Nella seconda giornata del Girone 1 dei play-off della Serie A élite 2023-2024 di rugby maschile il Valorugby batte per 22-17 il Colorno ma non trova il bonus offensivo e rimane a -1 dal Viadana in vista dello scontro diretto che si giocherà sabato prossimo in casa dei mantovani e che deciderà la prima qualificata alla finale scudetto del 2 giugno.

Nel primo tempo il derby emiliano inizia con i padroni di casa che sbloccano il punteggio al 10′ col piazzato di Ledesma, ma gli ospiti passano a condurre al 19′ con la meta di Van Tonder convertita da Pescetto. Il Valorugby torna in vantaggio al 27′ con la meta non trasformata di Bertaccini che vale l’8-7, ma il Colorno torna avanti al 32′ con il piazzato di Pescetto, il quale però al 35′ viene punito con il giallo e lascia i compagni in 14 per 10′. Il Valorugby ne approfitta subito ed al 36′ va in meta con Silva, mentre la trasformazione di Ledesma porta lo score sul 15-10 a metà gara.

Nella ripresa il Valorugby sfrutta al meglio il giallo rimediato da Popescu allo scoccare dell’ora di gioco e chiude definitivamente i conti al 61′ con la marcatura di Colombo convertita da Ledesma, che vale il 22-10. I padroni di casa non trovano la quarta meta per arpionare anche il punto di bonus offensivo e nel finale sono gli ospiti a firmare l’ultima segnatura del match con Cachan proprio all’80’, mentre la conversione di Pescetto che porta il punteggio sul definitivo 22-17.

TABELLINO

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 4 maggio 2024, ore 17.00

PLAY OFF SERIE A ÉLITE MASCHILE, II giornata – Girone 1

Valorugby Emilia v HBS Colorno 22-17 (4-1)

Marcatori: PT 10’ c.p. Ledesma (3-0); 19’ m. Van Tonder tr. Pescetto (3-7); 27’ m. Bertaccini (8-7); 32’ c.p. Pescetto (8-10); 36’ m. Silva tr. Ledesma (15-10). ST 61’ m. Colombo tr. Ledesma (22-10), 80’ m. Cachan tr. Pescetto (22-17).

Valorugby Emilia: Farolini; Resino, Bertaccini, Majstorovic (67’ Tavuyara), Colombo (70’ Mastandrea); Ledesma, Renton (C); Ruaro (45’ Paolucci), Sbrocco, Amenta (64’ Cenedese); Du Preez (62’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (62’ Mattioli), Silva (41’ Marinello), Diaz (67’ Rimpelli Dan). Head Coach: Marcello Violi.

HBS Colorno: Van Tonder (C – 64’ Palazzani); Batista, Pavese, Waqanibau (40’- 42’ Manfrini) (74’ Manfrini), Abanga; Pescetto, Del Prete; Broglia (73’ Roldan), Popescu, Adorni (55’ Van Vuren); Ruffolo (70’ Cachan), Butturini; Tangredi (54’ Galliano), Ferrara (63’ Rosario), Franceschetto (70’ Ascari). Head Coach: Umberto Casellato.

Arbitro: Gianluca Gnecchi. Assistenti: Federico Vedovelli e Filippo Bertelli. Quarto uomo: Alberto Favaro. TMO: Matteo Liperini.

Cartellini: 35’ giallo a Pescetto (HBS Colorno); 60’ giallo a Popescu (HBS Colorno).

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 3/4; Pescetto (HBS Colorno) 2/4.

Note: PT 15-10. Giornata serena, circa 19°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 1200.

Punti classifica: Valorugby Emilia 4; HBS Colorno 1.

Player of the Match: Josh Renton (Valorugby Emilia).

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Playoff – Girone 1

I Giornata: Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10 (5-0)

II giornata: Valorugby Emilia v HBS Colorno 22-17 (4-1)

III giornata: Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia sabato 11 maggio

Classifica

Rugby Viadana 1970 5, Valorugby Emilia 4, HBS Colorno* 1.

* = una partita in più