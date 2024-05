Rugby, il Gloucester supera per 40-23 il Benetton nelle semifinali della Challenge Cup

Il Benetton per il secondo anno consecutivo si ferma al penultimo atto della seconda competizione europea per squadre di club: dopo aver perso lo scorso anno contro il Tolone, nella seconda semifinale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, i trevigiani escono battuti dal Kingsholm Stadium di Gloucester, in Inghilterra, superati dai padroni di casa del Gloucester, che si impongono per 40-23. Il Gloucester punta al terzo titolo in Challenge Cup e nella finalissima in programma al Tottenham Hotspur Stadium venerdì 24 maggio, alle ore 21.00 italiane, affronterà gli Hollywoodbets Sharks sudafricani, capaci di rimontare e battere i transalpini dell’ASM Clermont Auvergne per 32-31.

Nel primo tempo al 5′ i padroni di casa si portano in vantaggio con la meta non trasformata di Hathaway, ma al quarto d’ora Albornoz accorcia dalla piazzola. Botta e risposta su piazzato tra Hastings (19′) ed Albornoz (23′), poi i padroni di casa allungano al 28′ con la meta di Blake trasformata da Hastings, con quest’ultimo che al 31′ sbaglia dalla piazzola e lo score resta sul 15-6. Al 35′ il Gloucester resta per 10′ in 14 per il giallo ricevuto da Mercer, ma al 39′ Hastings prova un drop senza successo, col Benetton che accorcia a tempo scaduto con la meta non trasformata di Smith a tempo scaduto che fissa lo score sul 15-11 a metà gara.

Nella ripresa, una volta tornati in parità numerica, i padroni di casa allungano al 48′ col piazzato di Hastings, ma al 54′ Lucchesi accorcia con la meta che vale il 16-18, anche se Albornoz manca la conversione che sarebbe valsa il pareggio. Il Gloucester ne approfitta e torna oltre distanza di break al 57′, con la marcatura di Hastings, il quale poi converte e porta lo score sul 25-16. I padroni di casa dilagano quando scocca l’ora di gioco con la segnatura di Clarke, con la trasformazione di Hastings che permette agli inglesi di doppiare il Benetton sul 32-16. Sussulto del Benetton, che accorcia al 66′ con la marcatura di Lucchesi trasformata da Albornoz per il 32-23. Il Gloucester, però, spegne subito le velleità dei trevigiani: al 69′ Englefield dalla piazzola sigla il 35-23, al 77′ la meta non trasformata di Thorley fissa lo score sul definitivo 40-23.