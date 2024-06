Viadana-Petrarca Padova oggi in tv, Finale Serie A Elite rugby 2024: orario, programma, streaming

Si disputa questo pomeriggio la finale della Serie A Elite di rugby e al Lanfranchi di Parma si sfideranno per il trono d’Italia il Viadana e il Petrarca Padova. Una sfida che vede in campo la formazione che ha chiuso al primo posto la stagione regolare e i veneti, i migliori marcatori del torneo.

La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 e il Petrarca Padova. I mantovani vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre del Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff.

VIADANA – PETRARCA PADOVA

Viadana: Sauze; Bronzini, Morosini, Jannelli (cap), Ciofani; Roger, Baronio; Ruiz, Wagenpfeil, Locatelli; Lavorenti, Schinchirimini; Mignucci, Luccardi, Mistretta

In panchina: Denti, Fiorentini, Oubiña, Boschetti, Catalano, Gregorio, Madero, Ciardullo

Petrarca Padova: Lyle; Fou, De Masi, Broggin, Esposito; Fernandez, Tebaldi; Trotta (cap.), Nostran, Casolari; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Borean

In panchina: Brugnara, T. Montilla, Bizzotto, Michieletto, Romanini, Vunisa, Citton , Scagnolari

Inizio del match previsto alle ore 17:30 allo Stadio Lanfranchi di Parma. La diretta TV sarà disponibile su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay e DAZN.

