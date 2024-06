Rugby, il Petrarca Padova è campione d’Italia. Viadana sconfitto nella finale scudetto

Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la finale della Serie A Elite, il massimo campionato italiano di rugby. Sul campo emiliano sono scese in campo il Viadana e il Petrarca Padova, in una prima volta assoluta nell’atto finale del campionato.

Ottima partenza di Viadana, che subito si porta in attacco e dopo tre minuti subisce un fallo e dalla piazzola arrivano i primi tre punti del match con Farias. Risponde subito il Petrarca Padova, che si porta avanti, subisce fallo, manda Lyle sulla piazzola per il 3-3. Sfida molto fisica ed equilibrata in questi primi minuti, ma anche molti errori che impediscono di rendersi pericolose le due squadre.

Un fallo, però, dà una chance al Petrarca e grande azione dei veneti che mandano Angelo Esposito fino in fondo e punteggio che va sul 10-3. È scatenato il Petrarca, che recupera palla con Pama Fou, poi sul prosieguo l’ovale arriva a Trotta che sfonda e punteggio sul 17-3. Prova a reagire il Viadana, in grossa difficoltà in questo primo tempo, ma al 33’ trova una meta di punizione con la mischia e cartellino giallo a Hughes e punteggio sul 17-10. Prova a sfruttare la superiorità numerica il Viadana e al 39’ clamorosa meta di Wagenpfeil che schiaccia, ma il Tmo annulla perché il giocatore aveva il pallone fuori e si va al riposo.

Ritrovata la parità numerica, prova a riaccelerare il Petrarca Padova, che nei primi minuti della ripresa chiude nella propria metà campo il Viadana. Tanto possesso, ma senza avanzamento per i veneti, con la difesa mantovana che regge l’urto. Passano, così, i minuti e sono le difese a dominare sul prato del Lanfranchi e match apertissimo. Al 58’ fallo a favore del Petrarca e prima chance, dalla piazzola, di smuovere il punteggio nella ripresa. Lyle va sulla piazzola e punteggio che va sul 20-10.

Ora il Petrarca gioca molto meglio e Viadana di nuovo in difficoltà tatticamente mentre si entra nell’ultimo quarto di gioco. Al 66’ ruba un pallone importantissimo la squadra di Padova su una touche offensiva di Viadana e occasione persa per riaprire il match. I ragazzi di Marcato possono, così, gestire match e orologio facendo passare i minuti senza correre rischi reali. Al 73’ fallo della mischia di Viadana, nuova piazzola per Lyle che chiude virtualmente i giochi segnando il 23-10. E allo scadere il sigillo è firmato Rodrigo Fernandez che segna la meta del 28-10 finale. Petrarca Padova campione d’Italia per la quindicesima volta.