Rugby, Viadana e Petrarca Padova si giocano lo scudetto

Si chiude domenica prossima allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma il massimo campionato italiano di rugby e a giocarsi lo scudetto saranno il Viadana e il Petrarca Padova. L’ultimo atto della Serie A Elite andrà in scena alle ore 17.30 e in campo ci saranno la prima classificata della regular season e la formazione che è alla quinta finale in sei anni.

Il Viadana ha chiuso la stagione regolare con 13 successi, un pareggio e due sole sconfitte, mentre il Petrarca Padova ha sofferto di più, chiudendo solo al terzo posto, con nove vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte. Va detto, però, che i veneti hanno chiuso con una differenza punti di +214, miglior formazione del torneo, mentre gli emiliani pur con quattro vittorie in più hanno chiuso sul +97.

Nella seconda fase del torneo, poi, il Viadana si è imposto su Valorugby Emilia e Colorno per staccare il pass per la finalissima, mentre il Petrarca Padova ha battuto i campioni in carica del Rovigo e la sorpresa Mogliano. Insomma, la finale di domenica promette grande equilibrio ed è difficile trovare una favorita d’obbligo, anche se sicuramente i gialloneri partono con il vantaggio di una stagione più che convincente.

“La finale fa storia a sé, può succedere di tutto e non credo ci sia una squadra decisamente favorita. Loro sono più abituati a giocare queste partite, ma non ci faremo condizionare da questo. Non ci sono particolari segreti nei nostri successi, siamo un gruppo unito e questa è la nostra forza” le parole del giocatore del Viadana Alessandro Ciofani alla vigilia del match.

Storia a sé è il mantra anche di Andrea Marcato, coach del Petrarca Padova. “Per noi è stato un campionato un pò più difficile rispetto agli anni scorsi. Siamo arrivati ai playoff non da favoriti, tutti davano in finale altre squadre. Sicuramente dovremo stare molto attenti ma arriveremo pronti, è una finale e sarà una partita diversa da quelle viste in stagione, può succedere di tutto”.