Rugby Seven: a Singapore si chiude la stagione regolare del SVNS

Si disputa tra domani e domenica l’ultima tappa del SVNS, il tour mondiale di rugby a sette. A Singapore vanno in scena i tornei maschili e femminili ed in palio ci sono i posti per la finalissima di Madrid di fine mese.

In campo maschile l’Argentina vuole difendere la prima posizione dall’Irlanda, ma per farlo dovrà superare una fase a gironi non facile, con Nuova Zelanda, Australia e Canada. Gli irlandesi, invece, sono nella Pool C con Fiji, Stati Uniti e Gran Bretagna. La Pool B, invece, vedrà in campo Francia, Sudafrica, Spagna e Samoa.

Come detto, i Pumas puntano alla vetta, ma la lotta più interessante è per l’ultimo posto per la finalissima di Madrid. Oltre all’Argentina sono già qualificate Irlanda, Fiji, Francia, Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Resta, dunque, un solo posto disponibile. Attualmente ottavi sono gli USA con 44 punti, ma in corsa restano anche Gran Bretagna (37) e Spagna (33), che vogliono evitare così i play-out.

In campo femminile la corsa al primo posto è limitata a Nuova Zelanda ed Australia, appaiate a quota 106 punti, con le Black Ferns che arrivano da tre vittorie nelle ultime tre tappe. La Nuova Zelanda è inserita nella Pool A con Canada, Irlanda e Spagna, mentre l’Australia è nella Pool C con Fiji, Gran Bretagna e Brasile. La Pool B comprende, invece, Stati Uniti, Francia, Giappone e Sudafrica.

Con neozelandesi ed australiane a caccia della vetta, già qualificate per i play-off sono Francia, USA, Canada, Fiji ed Irlanda. Anche qui, dunque, un solo posto da assegnare. All’ottavo posto c’è la Gran Bretagna con 33 punti, ma in caccia ci sono il Brasile (31) ed il Giappone (24), mentre non hanno praticamente chance il Sudafrica (19) e la Spagna (15).