Rugby Seven: iniziate a Madrid le finali del SVNS

Va in scena da oggi fino a domenica l’ultimo atto delle Svns 2024, il tour mondiale di rugby a Seven che vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8, anche se per determinare il campione di quest’anno concorrerà la classifica generale di tutto il torneo. E oggi si sono disputati i primi giri di match sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Nella pool A del torneo maschile sono scese in campo Australia e Francia, con i transalpini che hanno dominato fin dall’avvio e chiuso con ben sei mete a uno che hanno portato a un rotondo 38-5. Nella seconda partita in campo i dominatori della “stagione regolare”, cioè l’Argentina, e la Gran Bretagna. E Pumas che si confermano squadra da battere, con due mete in avvio subito di Joaquin Pellandini e un match dominato e vinto 31-5.

Nella pool B, invece, si sono affrontate Nuova Zelanda e Fiji, con i figiani che piazzano il colpaccio imponendosi per 26-28 al termine di un match tiratissimo. Ai neozelandesi non bastano le tre mete nel primo tempo, con la marcatura di Ponepati Loganimasi al 14’ a ribaltare tutto. Nell’altra sfida ancora una vittoria in rimonta, con l’Irlanda che supera il Sudafrica per 26-21, con la doppietta decisiva di Gavin Mullin nel finale del match.

Passando al torneo femminile, nella pool A si sono sfidate Francia e Fiji, con le transalpine che si sono imposte con un netto 36-7, figlio di una tripletta di una scatenata Anne-Cecile Ciofani. Nella seconda partita, invece, una delle favorite per il titolo finale, cioè l’Australia, che ha chiuso la pratica Irlanda con un 33-14, con Teagan e Maddison Levi autrici entrambe di una doppietta.

Nella pool B, infine, i match in programma hanno visto una sfida ben più equilibrata USA e Canada. Nel derby nordamericano vittoria in rimonta per le canadesi, che dopo lo 0-10 con cui si è andati al riposo hanno ribaltato la situazione con le mete di Piper Logan, Fancy Bermudez e Keyara Wardley. Più facile, invece, la vittoria per la Nuova Zelanda contro la Gran Bretagna per 49-14, in un match virtualmente già chiuso nel primo tempo con la tripletta di Portia Woodman-Wickliffe.

Mike Lee – KLC fotos for World Rugby