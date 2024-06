Rugby Seven: a Madrid decise le semifinali del SVNS

Si è disputata oggi la seconda giornata dell’ultimo atto delle Svns 2024, il tour mondiale di rugby a Seven che vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8. E oggi si sono concluse le partite della fase a gironi e si sono decise le semifinaliste sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Nella pool A maschile si parte con la vittoria dell’Australia sulla Gran Bretagna per 19-14 e australiani che restano aggrappati alla speranza di andare in semifinale. Secondo successo, invece, per l’Argentina che supera anche la Francia per 26-12 e prenota un posto in semifinale. Nell’ultimo giro di match di giornata soffre e rischia la Francia, ma alla fine riesce a imporsi per 17-12 sulla Gran Bretagna e a restare in corsa per le semifinali, con tutto che si deciderà nell’ultimo match. Dove l’Australia deve, però, compiere un miracolo contro l’Argentina, perché vincere – viste le differenze punti – non basta. Miracolo che non avviene, perché l’Argentina non lascia scampo e vince 14-5, chiudendo imbattuta il girone.

Nella pool B, invece, secondo successo in due incontri per le Fiji, che dopo la Nuova Zelanda superano anche l’Irlanda 26-21 e si assicurano un posto in semifinale. Rialzano la testa, invece, gli All Blacks 7s che battono il Sudafrica per 33-24 e si giocheranno tutto all’ultimo match contro gli irlandesi. Chiudono con un tre su tre le Fiji, che nell’ultimo match dominano il Sudafrica vincendo 26-7. Scontro diretto che vale le semifinali tra Nuova Zelanda e Irlanda e sfida equilibratissima, che gli irlandesi portano ai supplementari. Ma la meta di Regan Ware in overtime regala vittoria e semifinali alla Nuova Zelanda che si impone 22-17. Fiji e Nuova Zelanda, dunque, in semifinale. Semifinali che, dunque, vedranno sfidarsi Argentina-Nuova Zelanda e Fiji-Francia, con la clamorosa eliminazione dell’Irlanda, che aveva chiuso la stagione regolare al secondo posto.

Passando al torneo femminile, invece, nella pool A secondo successo per gli USA, che superano la Gran Bretagna 14-12 e per le americane le semifinali sono a un passo. Nella seconda partita, invece, il Canada batte nettamente – e a sorpresa – la Nuova Zelanda per 26-17 e vede le semifinali, mentre rischiano le Black Ferns 7s, ora obbligate a vincere l’ultima partita e potrebbe non bastare. E l’ultimo giro di match vede il Canada vincere contro la Gran Bretagna, ma solo ai supplementari per 22-17, con le nordamericane che devono attendere l’ultimo match per sapere se andranno alle semifinali o meno. E nell’ultima sfida di giornata del torneo femminile la Nuova Zelanda rialza decisamente la testa, batte con un perentorio 38-0 gli USA e fa un regalo anche al Canada. Con le canadesi prime con 7 punti, Black Ferns 7s e americane finiscono a pari punti, dove conta la differenza tra punti fatti e subiti e la classifica vede qualificarsi alle semifinali Canada e Nuova Zelanda, con gli USA beffati.

Nella pool B, infine, arrivano le seconde vittorie per Francia e Australia, che così si garantiscono l’accesso alle semifinali con un match ancora da giocare. La Francia si impone con un netto 31-5 sull’Irlanda, mentre l’Australia supera 31-12 le Fiji. Nell’ultimo giro di partite, vittoria dell’Irlanda sulle Fiji per 26-19, ma soprattutto netto successo delle australiane sulla Francia per 28-14 e primo posto assicurato, con anche le transalpine in semifinale. Semifinali femminili che, dunque, vedranno sfidarsi Australia-Nuova Zelanda (in quella che per tutti era la finale attesa) e Canada-Francia.