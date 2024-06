Rugby Seven: Francia e Australia vincono le SVNS 2024

Si è disputata oggi la terza e ultima giornata dell’ultimo atto delle Svns 2024, il tour mondiale di rugby a Seven che vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8. E oggi si sono disputate le semifinali e le finali sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Ecco come è andata.

Nel torneo maschile colpacci e conferme in semifinale, con le Fiji che dopo aver dominato le prime due giornate cadono per 21-14 contro la Francia. Vittoria in rimonta per i transalpini e decisiva la marcatura di Jefferson-Lee Joseph nella ripresa. Nell’altra sfida, vittoria per l’Argentina – dominatrice della stagione – che ha la meglio della Nuova Zelanda anch’essa per 21-14. Protagonista assoluto Matteo Graziano, autore di tre mete per i Pumas.

Nel torneo femminile le due semifinali hanno regalato fortissime emozioni e grande equilibrio. Era prevedibile nello scontro tra le due dominatrici della stagione, Australia e Nuova Zelanda, e vittoria per 21-19 per le australiane. Decisive le mete in rimonta di Faith Nathan e Maddison Levi, ma soprattutto le trasformazioni di Tia Hinds che danno il successo. Anche tra Francia e Canada la differenza la fanno le trasformazioni, con il match che finisce con tre mete a testa, ma con tre trasformazioni di Yolaine Yengo per il 19-17 per la Francia.

La stagione si è chiusa con la finalissima maschile tra Argentina e Francia. E match che inizia con grande equilibrio, che si sblocca al 6’ con la meta dei Pumas con Luciano Gonzalez. Ma prima dell’intervallo va a segno anche la Francia con Stephen Parez Edo Martin e la trasformazione vale il 7-5 per i Bleus all’intervallo. Francia che allunga nella ripresa con Jefferson-Lee Joseph e poi chiude il discorso con Paulin Riva che regala ai Bleus un successo a sorpresa per 19-5, mentre grande la delusione per l’Argentina dopo una stagione quasi perfetta.

La finale femminile, invece, dura virtualmente un tempo, con Australia e Francia che si equivalgono con una meta a testa. Ma nella ripresa sale in cattedra Maddison Levi, con l’australiana che realizza tre mete consecutive che chiudono il discorso e regalano all’Australia la vittoria per 26-7 e il titolo 2024 della Svns.