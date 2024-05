Rugby Seven: a Singapore le britanniche staccano il pass per la finalissima. Tra gli uomini si decide tutto domani

Si è disputata la seconda giornata della tappa di Singapore delle Svns, il tour mondiale di rugby a sette, sia del torneo maschile sia di quello femminile. Una seconda giornata che ha chiuso la fase a gironi e messo in scena i quarti di finale.

Nel torneo maschile la fase a gironi ha premiato in rimonta l’Argentina, leader di classifica, che conquista la seconda vittoria e supera in classifica nella pool A la Nuova Zelanda e l’Australia, tutte con due vittorie, ma con i sudamericani che hanno un punto di bonus in più. Nella pool B tre su tre per il Sudafrica, che precede Francia, Spagna e Samoa. Nella pool C, infine, 2 vittorie per USA e Gran Bretagna, ma americani primi per i bonus, con Irlanda e Fiji a chiudere.

Così i quarti di finale vedono scendere in campo Francia-Gran Bretagna, Argentina-Irlanda, USA-Nuova Zelanda e Sudafrica-Australia. Sfida a distanza, dunque, tra USA e GB per l’ultimo posto nella finalissima di Madrid. E sono quarti spumeggianti e sorprendenti. I leader di classifica dell’Argentina, infatti, cedono 21-5 contro l’Irlanda, mentre nella corsa all’ottavo posto colpaccio della Gran Bretagna che batte la Francia 35-7, mentre gli USA cedono 19-14 alla Nuova Zelanda e rischiano l’ottavo posto. Nell’ultimo quarto, infine, vittoria dell’Australia che supera il Sudafrica per 29-24 in una partita folle, dove i Blitzbokke rimontano dal 5-24 mandando il match ai supplementari, dove decide la meta di Malouf. Domani le semifinali saranno, dunque, Gran Bretagna-Irlanda e Nuova Zelanda-Australia.

Nel torneo femminile, invece, la pool A vede la Nuova Zelanda chiudere con tre vittorie su tre, precedendo l’Irlanda, il Canada e la Spagna, ormai out dalla corsa alle finali. Nella pool B, invece, tre su tre per la Francia che precede un sorprendente Giappone, che sogna il colpaccio, il Sudafrica e delle deludenti americane. Nella pool C, infine, tre vittorie per l’Australia, con seconde le figiane e poi Gran Bretagna e Brasile, con le brasiliane che mestamente dicono addio alla corsa alla finalissima di Madrid.

Così i quarti di finale vedono scende in campo Giappone-Fiji, Nuova Zelanda-Gran Bretagna, Australia-Irlanda e Francia-Canada. Occhi puntati su GB e Giappone, con le britanniche che però hanno un netto vantaggio in classifica da difendere. E la corsa all’ottavo posto finisce subito, con le Fiji che battono le nipponiche 12-10, spegnendo i sogni di rimonta. Cade anche la Gran Bretagna, che con la Nuova Zelanda perde 24-5, così come vince l’Australia che supera l’Irlanda 24-12. Infine, netto successo della Francia sul Canada per 24-0 e, così, domani le semifinali saranno Fiji-Nuova Zelanda e Australia-Francia.