Rugby: il Petrarca Padova spreca, ma batte il Mogliano con bonus

Si è disputata la sfida valevole per la seconda giornata dei playoff della Serie A Elite di rugby e al “Memo Geremia” di Padova sono scese in campo il Petrarca, all’esordio nella seconda fase del torneo, e il Mogliano, sconfitto in gara-1 contro il Rovigo. Ecco come è andata.

Forte avvio del Petrarca che subito si rende pericoloso, ma De Masi viene tenuto alto e nulla di fatto. Insistono i padroni di casa, ma non riescono a sfondare. Lo fanno al 10’, quando da una bella azione dei tuttineri la palla arriva a Fernandez che con una finta si libera e va in meta per il 7-0. È un monologo del Petrarca in questo primo quarto del match, con Tebaldi e compagni che però non concretizzano il tanto possesso e territorio.

Al 22’, però, ecco il bis per i padroni di casa, che liberano al largo De Sanctis, che egoisticamente non passa l’ovale, accelera, sfonda e arriva a schiacciare per il 12-0. E alla mezz’ora l’estremo del Petrarca si concede il bis personale, ancora al largo – questa volta a sinistra – e De Sanctis si allunga e schiaccia per il 17-0. E dopo 35 minuti di dominio tuttonero, ecco che alla prima occasione nei 22 avversari il Mogliano va fino in fondo con il pallone al largo per Zanandrea che schiaccia e punteggio sul 17-7. Mogliano che sui punti d’incontro strappano diversi palloni ai padroni di casa e si va al riposo.

Petrarca che non vuole far rientrare in partita il Mogliano e ripresa che inizia con i padroni di casa che subito spingono con forza sull’acceleratore e al 45’ dopo diversi pick&go è Casolari a sfondare e meta del bonus per il Padova, che così sarebbe primo in classifica con un punto in più rispetto a Rovigo, e punteggio che va sul 24-7. Non demorde, però, la squadra ospite e al 53’ è Ceccato a sfondare vicino ai pali e punteggio che va sul 24-14.

Match interrotto per qualche minuto per l’infortunio dell’arbitro Russo, che viene sostituito da Munarini, e subito dopo arriva la quinta meta del Petrarca Padova, che con la maul arriva fino in fondo e schiaccia Montilla per il 31-14. Ma subito risponde Mogliano, questa volta con Marini che schiaccia per il 31-21. Petrarca che, dunque, non riesce a chiudere definitivamente il match e ospiti che restano aggrappati alla partita. Passano, però, i minuti e alla fine il Petrarca vince.