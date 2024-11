Rugby, Serie A élite 2024-2025: clamorosa rimonta di Rovigo in casa del Petrarca

Si è conclusa la sfida valevole per la sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo è andato in scena il derby veneto tra il Petrarca Padova e il Rovigo. Un classico attesissimo e che ha visto i padroni di casa sfruttare al meglio le occasioni avute per 60’, ma poi si ribalta tutto e vincono i rossoblù.

Parte forte il Petrarca Padova, che mette subito in difficoltà il Rovigo e nei primi 9 minuti va due volte sulla piazzola con Lyle per il 6-0. Match molto bloccato, con tanti errori e al 21′ e 23′ è nuovamente Lyle a muovere il tabellino dalla piazzola per il 12-0. Si deve arrivare al 36′ per vedere la prima meta del match ed è Citton a segnarla e Petrarca che scappa via sul 19-0.

Solo a tempo scaduto, con molta confusione sul campo di gioco, è Vaccari ad approfittarne e trovare i primi punti per Rovigo per il 19-7. Troppi errori in questi primi 40 minuti per il Rovigo, incapace di finalizzare le occasioni costruite, mentre molto più concreto e cinico il Petrarca Padova. Primo tempo che, così, si chiude sul 19-7 per i padroni di casa.

La ripresa vede le due squadre affrontarsi con molto più equilibrio e le due formazioni faticano a rendersi pericolose. Il match ha ritmi più bassi, con i rossoblù che sono più intraprendenti, ma non concretizzano. Così, ecco che all’ora di gioco è Scagnolari ad andare oltre e Petrarca Padova che scappa via sul 26-7.

Lo stesso centro petrarchino viene ammonito al 66’ per un placcaggio in aria di un avversario e padroni di casa in inferiorità per 10 minuti. Spinge, così, il Rovigo, obbligando il Petrarca a ripetuti falli, arriva un altro giallo e ospiti che al 68’ dalla touche fanno arrivare l’ovale a Casado Sandri che schiaccia per il 26-14. Ora soffre tantissimo il Petrarca e al 74’ arriva la terza meta del Rovigo, con Berlese, e match riaperto sul 26-21. E a tempo scaduto crolla definitivamente la squadra di Marcato, arriva la meta di Vaccari che ribalta tutto e Rovigo vince 26-28.