United Rugby Championship, con gli Sharks la Benetton è a caccia della prima vittoria

Quarta giornata dell’United Rugby Championship e a Monigo sbarcano i sudafricani Sharks, prossimi avversari della Benetton Treviso. E per la squadra di Marco Bortolami è il momento di cambiare ritmo e trovare la prima vittoria stagionale.

La Benetton Treviso è reduce da due ko, dopo il deludente pareggio all’esordio con gli Scarlets. I veneti hanno iniziato la stagione con l’obiettivo dei playoff, ma dopo questo difficile avvio la corsa alla parte alta della classifica si è già fatta durissima, con i biancoverdi che perderanno gran parte della rosa per i test di novembre e il 6 Nazioni.

Di contro, gli Sharks hanno giocato solo due match, ottenendo sin qui una vittoria lo scorso weekend in casa dei Newport Dragons, mentre all’esordio hanno perso a Galway contro Connacht. I sudafricani hanno mostrato di avere un ottimo attacco, ma al tempo stesso è una squadra che subisce molte mete e Treviso dovrà migliorare in difesa ed essere più cinica in attacco se vorrà arrivare alla vittoria.

“Gli Sharks sono la tipica squadra sudafricana, dovremo controbattere la loro fisicità con gli avanti e hanno anche un’elettrica linea dei trequarti a cui non dovranno arrivare palloni pericolosi perché sono giocatori veramente imprevedibili” le parole di Dewald Senekal, allenatore del breakdown alla vigilia del match. “Chiaramente c’è frustrazione dopo le prime tre partite giocate, non abbiamo conquistato i risultati che volevamo. Ora dobbiamo continuare a seguire il nostro credo rugbistico, mettere in campo una prestazione di livello per tutti gli 80 minuti”.