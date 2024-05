Rugby femminile, Villorba campione d’Italia! Valsugana battuto 19-12 nella finale della Serie A élite

Il Villorba, nel match più importante della stagione, rompe l’egemonia del Valsugana Padova e vince per 19-12 la finale Scudetto della Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: le Ricce conquistano il tricolore per la seconda volta nella storia.

Pronti-via e le gialloblù mettono subito le cose in chiaro: bastano 55″ ad Alyssa D’Incà, già nominata MVP della stagione, ed a fine incontro eletta anche MVP del match, con conseguente assegnazione del Trofeo Rebecca Braglia, per andare in meta, e la conversione di Beatrice Capomaggi porta Villorba sul 7-0.

La scena si ripete già all’8′: seconda meta personale di Alyssa D’Incà, nuova trasformazione di Beatrice Capomaggi e lo score recita già 14-0 per Villorba. Nella seconda parte del primo tempo viene annullata una meta ad Ostuni Minuzzi, ma il Valsugana Padova si sblocca alla mezz’ora con la meta di Cerato non trasformata da Stevanin, e così si va al riposo sul 14-5 per Villorba.

Nella ripresa occorre attendere fino al 69′ per vedere muoversi il punteggio: meta di Muzzo non trasformata da Capomaggi e score che va sul 19-5 per Villorba. Proprio all’80’ il Valsugana torna a distanza di break con la segnatura di Margotti trasformata da Bitonci, ma per le Valsugirls non c’è il tempo per completare l’aggancio. Finisce 19-12 per Villorba, che si laurea campione d’Italia.

TABELLINO

Casale sul Sile (TV), 25 maggio 2024

Finale Serie A élite rugby femminile 2023-2024

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 12-19 (5-14)

Marcatrici p.t. 1’ m. D’Incà tr. Capomaggi (0-7); 8’ m. D’Incà tr. Capomaggi (0-14); 30’ m. Cerato (5-14); s.t. 29’ m. Muzzo (5-19); 40’st. m. Margotti tr. Bitonci (12-19).

Valsugana Rugby Padova: Ostuni Minuzzi; Vitadello (32’st. Bitonci), Aggio, Folli, Zampieri (19’st. Rasi); Stevanin (34’st. Zeni; 37’st. Margotti), Stefan (Cap); Giordano, Veronese, Tonellotto (1’st. Costantini); Della Sala, Duca; Fortuna (1’st. Gai), Cerato (1’st. Vecchini), Jeni (12’st. Benini). All.: Nicola Bezzati.

Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi; Muzzo, D’Incà, Busato, Cipolla; Cavina, Barattin (Cap); Bragante (40’st. Casagrande), Copat (40’st. Gazzi), Triolo (19’st. Puppin); Pin, Frangipani; Simeon (19’st. Zanette), Gurioli, Stecca (19’st Crivellaro). A disposizione: Nascimben, Brugnerotto, Busana. All.: Ilario Tommasini.

Arb.: Beatrice Smussi (BS). Assistenti: Clara Munarini (PR), Alice Torra (MI). TMO: Giuseppe Vivarini (PD).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Capomaggi (2/4); Stevanin (0/1); Bitonci (1/1).

Player of the match: Alyssa D’Incà (Arredissima Villorba Rugby).

Note: 1500 spettatori circa, ad Alyssa D’Incà (Arredissima Villorba Rugby), vincitrice del premio Player of The Match, viene assegnato il Trofeo “Rebecca Braglia”. Arredissima Villorba Rugby Campione d’Italia stagione 2023/24.