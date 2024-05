Rugby femminile, Valsugana e Villorba chiudono i playoff vincendo

Si è conclusa la seconda fase del massimo campionato italiano femminile di rugby e con tutte le sentenze già scritte la giornata di playoff e playout andata in scena tra ieri e oggi è servita solo per le statistiche. Con Valsugana e Villorba già certe di giocarsi il titolo 2024 e Calvisano retrocesso, vediamo cosa ci ha regalato l’ultima giornata.

Come detto, vittoria netta per Villorba, che supera per 61-5 il CUS Milano, e le venete confermano dunque un posto in finale, dove affronteranno il Valsugana, che nella sfida di Colorno mantiene l’imbattibilità in campionato, vincendo con il risultato di 19-20. Nel girone Playout si disputava oggi una sola partita perché il testa-coda tra Capitolina e Calvisano si era giocato già ieri sera (e aveva visto vincere le romane con il risultato di 22-19). A sorridere, nell’incontro tra Benetton Treviso e Cus Torino, è stata la formazione ospite che si è imposta 17-31.

Serie A Elite Femminile – II Fase – VI Giornata

Girone Playoff

19 maggio 2024, ore 15:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v Valsugana Rugby Padova 19-20 (1-5)

19 maggio 2024, ore 15:30, Villorba, Campo Comunale

Arredissima Villorba Rugby v CUS Milano Rugby 61-5 (5-0)

Classifica: Valsugana Rugby Padova 29; Arredissima Villorba Rugby 18;Furie Rosse Rugby Colorno 1; CUS Milano Rugby 5

Girone Playout

18 maggio 2024, ore 19:00, Roma, Campo dell’Unione

Unione Rugby Capitolina v Rugby Calvisano 22-19 (5-1)

19 maggio 2024, ore 16:30, Treviso, Campo Federale San Paolo

Benetton Rugby Treviso v Iveco Cus Torino 17-31 (0-5)

Classifica: Unione Rugby Capitolina 22; Iveco Cus Torino 21; Benetton Rugby Treviso 11; Rugby Calvisano 1