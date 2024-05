Rugby femminile: Valsugana e Villorba si giocano il titolo per il terzo anno consecutivo

Si chiude questo weekend la stagione del rugby femminile italiano e allo Stadio Eugenio di Casale sul Sile scenderanno in campo sabato pomeriggio, con calcio d’avvio alle 17.30, il Valsugana e il Villorba. Per le due formazioni si tratta della terza sfida consecutiva nell’atto finale della Serie A Elite, con le Valsugirls che si sono imposte sia nel 2022 sia nel 2023.

E Valsugana arriva all’appuntamento ancora una volta da favorita, con le ragazze di coach Bezzati che sono ancora imbattute in stagione, con uno score monstre di 415 punti a favore e solo 67 contro. Dall’altro lato, però, Villorba ha fatto poco peggio, perdendo in stagione proprio solo contro le Valsugirls e proverà a ribaltare i pronostici nello scontro diretto più importante.

Quella di Casale sul Sile sarà anche una sfida tra le migliori giocatrici del campionato. Il Villorba, infatti, punta al colpaccio affidandosi a Alyssa D’Incà, eletta Mvp della stagione di Serie A Elite e che quest’anno è stata anche candidata come miglior giocatrice del Sei Nazioni, conquistando il premio per la meta più bella del torneo continentale. Valsugana, invece, vedrà in campo Emma Stevanin e Vittoria Ostuni Minuzzi, che si sono classificate rispettivamente seconda e terza come migliori giocatrici del torneo.

VALSUGANA – VILLORBA (probabili formazioni)

Valsugana: Zampieri; Vitadello, Aggio, Folli, Ostuni; Stevanin, Stefan; Giordano, Veronese, Tonellotto; Della Sala, Duca; Fortuna, Cerato, Jeni

In panchina: Vecchini, Gai, Benini, Costantini, Margotti, Bitonci, Zeni, Rasi

Villorba: Capomaggi; Muzzo, D’Incà, Busato, Cipolla; Cavina, Barattin; Bragante, Copat, Triolo; Pin, Frangipani; Simeon, Gurioli, Stecca

In panchina: Puppin, Crivellaro, Zanette, Nascimben, Gazzi, Brugnerotto, Busana, Casagrande