Rugby femminile, Capitolina-Calvisano 22-19 nell’anticipo dell’ultima giornata dei play-out della Serie A élite

All’ultima occasione utile, con la retrocessione in Serie A già sancita dall’aritmetica, il Calvisano conquista il primo punto stagionale nella Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: nell’anticipo della sesta ed ultima giornata della seconda fase, nel Girone Play-out del massimo campionato, la Capitolina si impone per 22-19 tra le mura amiche sulle bresciane, con le padrone di casa che conquistano anche il punto di bonus offensivo, mentre le ospiti centrano nel finale il punto di bonus difensivo.

TABELLINO

Roma, “Campo dell’Unione N.1” – Sabato 18 maggio 2024, ore 19.00

Campionato Serie A élite femminile – Seconda fase, 6a giornata Girone Play-out

Unione Rugby Capitolina-Rugby Calvisano ARL 22-19 (Primo tempo 17-7)

Marcatrici: 7’ pt m Farina tr Granzotto (7-0); 13 pt m Mazzoleni tr Signorini (7-7); 17’ pt m Negroni (12-7); 28’ pt m Granzotto (17-7); 12’ st Mazzoleni (17-12); 15’ st m Stasi (22-12); 34’ st Mazzoleni tr Signorini (22-19).

Unione Rugby Capitolina: Negroni (2’ st Rossetti); Francolini, Granzotto, Trinca (8’ st Errichiello), Stasi; Gizzi, De Angelis (27’ st Mastrangelo); Farina, Albanese, Pietrini (13’ st Corbucci); Panfilo (13’ st Praitano), Tricerri ( 27’ st Cacciotti); Nobile, Belleggia (16’ st Fiorenza), Girotto. All.: Murer/Amadio.

Rugby Calvisano ARL: Pirpiliu; Ghironzi, Marzocchi, Moioli, Domenghini; Romersa, Mazzoleni; Armanasco, Mazzola, Mazza; Zazzera, Signorini; Costantini, Ramirez, Gerevini. All.: Morelli.

Arbitro: Benvenuti Maria Clotilde.

Cartellini: 26’ st giallo Errichiello (URC).

Calciatrici: Granzotto 1/4, Signorini 1/3.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 5, Rugby Calvisano ARL 1.

Note: serata tiepida e serena, campo in buone condizioni, circa 250 spettatori.

Player of the Match: Mazzola (Cal).

SERIE A ELITE 2023-2024 RUGBY FEMMINILE

Seconda fase – 6a giornata

Girone Play-off

19 maggio 2024 ore 15.30 Furie Rosse Rugby Colorno v Valsugana Rugby Padova

19 maggio 2024 ore 15.30 Arredissima Villorba Rugby v CUS Milano Rugby

Classifica

Valsugana Rugby Padova 24, Arredissima Villorba Rugby 13, Furie Rosse Rugby Colorno 6, CUS Milano Rugby 5.

Girone Play-out

18 maggio 2024 ore 19.00 Unione Rugby Capitolina v Rugby Calvisano 22-19 (5-1)

19 maggio 2024 ore 16.30 Benetton Rugby Treviso v Iveco CUS Torino

Classifica

Unione Rugby Capitolina 22, Iveco CUS Torino* 16, Benetton Rugby Treviso 11, Rugby Calvisano** 1.

* = una partita in meno (recupero Iveco CUS Torino-Unione Rugby Capitolina il 26 maggio alle ore 15.30)

** = una partita in più

Finale Scudetto

25 maggio ore 17.30 Valsugana Rugby Padova-Arredissima Villorba Rugby

Retrocessa in Serie A

Rugby Calvisano